Под Воронежем уничтожили более 300 боеприпасов времён войны
После этого взрыва образовалось 3 очага возгорания, тушить их начали спустя 15 минут.
После этого взрыва образовалось 3 очага возгорания, тушить их начали спустя 15 минут.
Под Воронежем спасатели уничтожили 334 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Их собрали всего за две недели на окраине села Кочетовка. Крупнокалиберных на этот раз немного — всего 10, зато ручных гранат — 200 штук.
Мощность взрыва 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, подготовка к нему заняла около трёх часов. Но и после работа не останавливается. Осколки разлетаются в радиусе 800 метров. Рядом — поле, поэтому спасатели следят, чтобы нигде не начался пожар.
После этого взрыва образовалось 3 очага возгорания, тушить их начали спустя 15 минут — по технике безопасности в течении этого времени на подрывную площадку выезжать нельзя. В этом году спасатели уничтожили уже 2 тысячи снарядов, сезон поисковых работ в самом разгаре.
Василий Турищев, начальник отряда взрывотехнических работ:
«Мы переезжаем в Острогожский район, село Урыв. Там уже приблизительно намечены участки, где будем работать, где есть боеприпасы. Там в войну проходил передний край. Боеприпасов там ещё много».