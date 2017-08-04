Источник: РИА "Новости"

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы завершили прием документов на платную форму обучения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Двери приемных комиссий закрылись в 18.00. Информацию о ходе приема документов вузы в последний раз обновили около 15.00.

Последний день приема документов выдался «жарким» в Белорусском государственном университете, где планировали принять на платное 1,9 тыс. человек. Ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев отметил, что абитуриенты подавали документы очень интенсивно, быстро росли и проходные баллы.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, по данным на 15.00, текущий проходной балл варьировался от 187 до 293 в зависимости от факультета. Всего на платное в БГУИР планировали принять 875 человек, по последним данным, было подано 956 заявлений.