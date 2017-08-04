Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонской в Госдуме поставили жесткое условие - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МиГ-41 получит новейшее электромагнитное оружие – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14День Воздушно-десантных войск—2017
19:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские вузы завершили прием документов на платную форму обучения

Двери приемных комиссий закрылись в 18.00. Информацию о ходе приема документов вузы в последний раз обновили около 15.00.

Источник: РИА "Новости"

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы завершили прием документов на платную форму обучения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Читайте также
Вузы завершают прием документов на платное отделение

Двери приемных комиссий закрылись в 18.00. Информацию о ходе приема документов вузы в последний раз обновили около 15.00.

Последний день приема документов выдался «жарким» в Белорусском государственном университете, где планировали принять на платное 1,9 тыс. человек. Ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев отметил, что абитуриенты подавали документы очень интенсивно, быстро росли и проходные баллы.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, по данным на 15.00, текущий проходной балл варьировался от 187 до 293 в зависимости от факультета. Всего на платное в БГУИР планировали принять 875 человек, по последним данным, было подано 956 заявлений.

В воскресенье, 6 августа, вступительная кампания в Беларуси официально завершится. Вузы проведут открытые заседания приемных комиссий по зачислению на дневное и заочное отделения студентов-платников, а также опубликуют на своих сайтах полные списки первокурсников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
В Беларуси с начала недели утонули 15 человек
Евросоюз расширил санкции против России из-за Siemens
В якутской шахте «Мир» пока не нашли 9 горняков
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Генпрокурор США заявил о «небезграничной» свободе слова
События недели в фотографиях
Опрос: почти треть россиян не увидела необходимости в Госдуме
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков
Спорт
Эскобар, Думбья, слезы Киева и Донецка: что такое «Янг Бойз» Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь