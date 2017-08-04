Брестских блогеров обязали удалить расследование о «Динамо» с YouTube

Видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения «За Свободу» Денис Турченяк сняли видеоролик под названием «Динамовская афера» в феврале 2017 года. Они рассказали о земельном участке, который был предоставлен в аренду УП «Динамо Центр». Авторы расследования высказали мнение о том, что предприятие получило землю в районе рынка «Ковалево» с помощью теневой схемы. Сегодня на участке находится крупный магазин. Производственно-торговое унитарное предприятие «Динамо Центр» БФСО «Динамо» не согласилось с блогерами и подало на них в суд.