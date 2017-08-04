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20:24 (мск), источник: Sputnik.by

Брестских блогеров обязали удалить расследование о «Динамо» с YouTube

Авторов видео также обязали разместить опровержение с текстом, который предложил истец.

БРЕСТ, 4 авг — Sputnik. Экономический суд Брестской области решил признать не соответствующими действительности сведения, размещенные в видеоролике «Динамовская афера» двумя брестскими блогерами, передает корреспондент Sputnik.

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Видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения «За Свободу» Денис Турченяк сняли видеоролик под названием «Динамовская афера» в феврале 2017 года. Они рассказали о земельном участке, который был предоставлен в аренду УП «Динамо Центр». Авторы расследования высказали мнение о том, что предприятие получило землю в районе рынка «Ковалево» с помощью теневой схемы. Сегодня на участке находится крупный магазин. Производственно-торговое унитарное предприятие «Динамо Центр» БФСО «Динамо» не согласилось с блогерами и подало на них в суд.

Суд решил, что информация в расследовании Петрухина и Турченяка, порочит деловую репутацию производственно-торгового унитарного предприятия «Динамо Центр» БФСО «Динамо».

«Запретить авторам Петрухину и Турченяку дальнейшее распространение видеоролика. В том числе запретить его публикацию на любых ресурсах сети интернет», — огласила решение заместитель председателя экономического суда Брестской области Нина Деркач.

Авторов также обязали разместить опровержение с текстом, предложенным истцом.

Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок после его объявления в порядке, установленном законодательством.

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