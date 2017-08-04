Брестских блогеров обязали удалить расследование о «Динамо» с YouTube
Авторов видео также обязали разместить опровержение с текстом, который предложил истец.
Авторов видео также обязали разместить опровержение с текстом, который предложил истец.
БРЕСТ, 4 авг — Sputnik. Экономический суд Брестской области решил признать не соответствующими действительности сведения, размещенные в видеоролике «Динамовская афера» двумя брестскими блогерами, передает корреспондент Sputnik.
Видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения «За Свободу» Денис Турченяк сняли видеоролик под названием «Динамовская афера» в феврале 2017 года. Они рассказали о земельном участке, который был предоставлен в аренду УП «Динамо Центр». Авторы расследования высказали мнение о том, что предприятие получило землю в районе рынка «Ковалево» с помощью теневой схемы. Сегодня на участке находится крупный магазин.
Суд решил, что информация в расследовании Петрухина и Турченяка, порочит деловую репутацию
«Запретить авторам Петрухину и Турченяку дальнейшее распространение видеоролика. В том числе запретить его публикацию на любых ресурсах сети интернет», — огласила решение заместитель председателя экономического суда Брестской области Нина Деркач.
Авторов также обязали разместить опровержение с текстом, предложенным истцом.
Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок после его объявления в порядке, установленном законодательством.