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4 августа, источник: Lenta.Ru

Николай Дроздов рассказал о «шокирующих тайнах мира селфи»

Телеведущий Николай Дроздов рассказал о типах людей, которые любят делать селфи. Рекламный ролик с участием ведущего опубликован на официальном YouTube-канале компании Huawei.

Так, Дроздов обнаружил в «естественной среде обитания» экземпляр под названием «утка обыкновенная»: девушка, которая надувает губы ради удачного снимка и которую «трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Забавными шимпанзе» натуралист назвал группу мужчин, которые стараются представить свое тело в самом выгодном свете для «демонстрации своей доминантности». В качестве «орудия труда» они используют селфи-палку.

Любителей снимать много селфи ведущий назвал «малышками колибри» и предположил, что они способны делать до ста снимков в секунду.

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