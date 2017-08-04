Николай Дроздов рассказал о «шокирующих тайнах мира селфи»

Так, Дроздов обнаружил в «естественной среде обитания» экземпляр под названием «утка обыкновенная»: девушка, которая надувает губы ради удачного снимка и которую «трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

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«Забавными шимпанзе» натуралист назвал группу мужчин, которые стараются представить свое тело в самом выгодном свете для «демонстрации своей доминантности». В качестве «орудия труда» они используют селфи-палку.