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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили о расследовании по делу о расовой дискриминации в Гарварде

Минюст Соединенных Штатов возобновил расследование по делу о возможной дискриминации в отношении абитуриентов азиатского происхождения при приеме в Гарвардский университет. Это произошло через два года после получения жалобы, передает NBC News.

Источник: AP 2017
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Группа из 64 ассоциаций американцев азиатского происхождения обратилась в 2015 году в министерство юстиции и образования США с жалобой. В частности, они обвинили администрацию Гарварда в дискриминации по отношению к абитуриентам этой расы.

По данным американского телеканала, администрация бывшего президента США Барака Обамы отложила расследование этого дела.

При этом отмечается, что аналогичные жалобы были поданы против ряда других американских вузов, в частности, Йельского и Брауновского университета, а также Дартмутского колледжа.

Гарвардский университет в свою очередь опубликовал статистику о приеме абитуриентов в этом году. Согласно документу, 50,9 процента поступивших — представители этнических меньшинств, передает РИА Новости. При этом доля американцев азиатского происхождения составляет 22,2 процента.

Комментарии
3
Эдуард Иванов
Срочно! Бить во все колокола! Лишить данные университеты даже права на такое звание. А на США наложить санкции на присуждение американским ученым международных премий.
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Иван Петров
А вот пущай госдеп и конгресс наложат на них санкции, покажут свою принципиальность, вместо того, чтобы искать несуществующее "рабство" рабочих из КНДР в России.
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САНЯ ВЕТРОВ
Она а мы думали это в России стадионы строят рабы и униженные, за что надо отобрать ЧМ-2018...а там...в самой демократичной стране..стране куклус кланов и сект разного толку такие дела...а ведь можно и попереживать и за наших учившихся в их заведениях...в Ельском например..свет наше всё Навальный..унижали наверное.
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