СМИ сообщили о расследовании по делу о расовой дискриминации в Гарварде

Группа из 64 ассоциаций американцев азиатского происхождения обратилась в 2015 году в министерство юстиции и образования США с жалобой. В частности, они обвинили администрацию Гарварда в дискриминации по отношению к абитуриентам этой расы.
По данным американского телеканала, администрация бывшего президента США Барака Обамы отложила расследование этого дела.
При этом отмечается, что аналогичные жалобы были поданы против ряда других американских вузов, в частности, Йельского и Брауновского университета, а также Дартмутского колледжа.
Гарвардский университет в свою очередь опубликовал статистику о приеме абитуриентов в этом году. Согласно документу, 50,9 процента поступивших — представители этнических меньшинств, передает РИА Новости. При этом доля американцев азиатского происхождения составляет 22,2 процента.