СМИ сообщили о расследовании по делу о расовой дискриминации в Гарварде

Источник: AP 2017

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Группа из 64 ассоциаций американцев азиатского происхождения обратилась в 2015 году в министерство юстиции и образования США с жалобой. В частности, они обвинили администрацию Гарварда в дискриминации по отношению к абитуриентам этой расы.

По данным американского телеканала, администрация бывшего президента США Барака Обамы отложила расследование этого дела.

При этом отмечается, что аналогичные жалобы были поданы против ряда других американских вузов, в частности, Йельского и Брауновского университета, а также Дартмутского колледжа.