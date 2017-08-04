Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев побывает на ЭКСПО

Источник: Informburo.kz

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 14 августа Астану, где примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит ЭКСПО, передаёт «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Читайте также Названы регионы Казахстана, где наиболее сильно выросли цены

«В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес.