Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев побывает на ЭКСПО
Глава Правительства РФ примет участие в заседании межправсовета ЕврАзЭС в казахстанской столице, а также посетит Всемирную выставку ЭКСПО-2017.
Глава Правительства РФ примет участие в заседании межправсовета ЕврАзЭС в казахстанской столице, а также посетит Всемирную выставку ЭКСПО-2017.
«В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес.
В ходе пребывания в Астане Медведев также посетит проходящую в столице Казахстана Всемирную выставку «ЭКСПО-2017».