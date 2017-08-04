Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Истребитель МиГ-41 сможет выжигать ракеты - СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
22:49 (мск), источник: Informburo.kz

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев побывает на ЭКСПО

Глава Правительства РФ примет участие в заседании межправсовета ЕврАзЭС в казахстанской столице, а также посетит Всемирную выставку ЭКСПО-2017.

Источник: Informburo.kz

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 14 августа Астану, где примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит ЭКСПО, передаёт «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Читайте также
Названы регионы Казахстана, где наиболее сильно выросли цены

«В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В ходе пребывания в Астане Медведев также посетит проходящую в столице Казахстана Всемирную выставку «ЭКСПО-2017».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Казахстанские студенты, поступившие в вузы Китая, не могут оформить визы
МИД прокомментировал расширение санкций ЕС из-за Siemens
МЧС сообщило о спасении всех горняков из шахты «Мир»
Украина выразила протест по поводу поездки Медведева в Крым
Генпрокурор США заявил о «небезграничной» свободе слова
Бразилия предложит исключить Венесуэлу из Меркосур
События недели в фотографиях
Институт иностранных языков лишен аккредитации
Спорт
Эскобар, Думбья, слезы Киева и Донецка: что такое «Янг Бойз» Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь