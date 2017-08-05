С 7 августа часть Перми останется без горячей воды
В Перми продолжаются гидравлические испытания. Очередные отключения ждут пермяков с 7 августа.
В Перми продолжаются гидравлические испытания. Очередные отключения ждут пермяков с 7 августа.
На две недели горячую воду отключат по адресам:
Дзержинский район
Ул. Советская, 94, 100, 102, 102а, 118.
Ул. Монастырская, 119, 119а, 123, 123б, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177.
Ул. Петропавловская, 105, 109, 111, 109а, 185.
Ул. Плеханова, 2, 3, 12, 13.
Ул. Я. Коласа, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
Ул. Крисанова, 3.
Ул. Толмачева, 2, 13, 17.
Ленинский район
Ул. Монастырская, 70, 74, 76, 87, 93, 96, 82, 95б, 101, 101а, 101б.
Ул. Свердловская, 7.
Ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93.
Ул. Матросова, 3, 4, 6.
Ул. Окулова, 18, 31, 33, 37.
Ул. Крисанова, 6, 8, 10, 11а.
Кировский район
Ул. Маршала Рыбалко, 97а, 99 В, 105 В, 109а, 111а, 117, 117/1, 117/2.
Ул. Сысольская, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 17.
Ул. Ямпольская, 16.
Ул. Магистральная, 96, 96/2,3,4, 98, 98а, б, 100, 100а, б, в, 102, 104, 104а.
Ул. Кировоградская, 110, 110а, 112.
С 8 августа также на 14 дней горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
Орджоникидзевский район
Ул. Щербакова, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46.
Ул. Васькина, 3, 5, 11.
Ул. Косякова, 17, 18, 19, 20, 22.
Ленинский район
Ул. Екатерининская, 88, 98, 96.
Ул. Комсомольский пр. 30.