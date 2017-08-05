Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали возможный срок отделения Одесской обл от Украины
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
«Щастьематеринства»: почему не нужно завидовать мамам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
09:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

С 7 августа часть Перми останется без горячей воды

В Перми продолжаются гидравлические испытания. Очередные отключения ждут пермяков с 7 августа.

На две недели горячую воду отключат по адресам:

Дзержинский район

Ул. Советская, 94, 100, 102, 102а, 118.

Ул. Монастырская, 119, 119а, 123, 123б, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177.

Ул. Петропавловская, 105, 109, 111, 109а, 185.

Ул. Плеханова, 2, 3, 12, 13.

Ул. Я. Коласа, 6, 8, 9, 10, 11, 12.

Ул. Крисанова, 3.

Ул. Толмачева, 2, 13, 17.

Ленинский район

Ул. Монастырская, 70, 74, 76, 87, 93, 96, 82, 95б, 101, 101а, 101б.

Ул. Свердловская, 7.

Ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93.

Ул. Матросова, 3, 4, 6.

Ул. Окулова, 18, 31, 33, 37.

Ул. Крисанова, 6, 8, 10, 11а.

Кировский район

Ул. Маршала Рыбалко, 97а, 99 В, 105 В, 109а, 111а, 117, 117/1, 117/2.

Ул. Сысольская, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 17.

Ул. Ямпольская, 16.

Ул. Магистральная, 96, 96/2,3,4, 98, 98а, б, 100, 100а, б, в, 102, 104, 104а.

Ул. Кировоградская, 110, 110а, 112.

С 8 августа также на 14 дней горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

Орджоникидзевский район

Ул. Щербакова, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46.

Ул. Васькина, 3, 5, 11.

Ул. Косякова, 17, 18, 19, 20, 22.

Ленинский район

Ул. Екатерининская, 88, 98, 96.

Ул. Комсомольский пр. 30.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Ярославля вышла замуж за серийного маньяка, убившего 40 детей
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь