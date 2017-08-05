Воронежцев предупредили о ремонте 8 магистральных улиц в предстоящие выходные

Напомним, этой весной в столице Черноземья начался масштабный ремонт дорог, который продолжится еще несколько месяцев. За это время планируется полностью обновить дорожное покрытие и инфраструктуру на 63 магистральных улицах и дорогах. Все работы выполняются преимущественно в ночные часы, с 22 до 6 часов, с частичным перекрытием дорог. В связи с этим воронежских автомобилистов просят быть внимательными при проезде через ремонтируемые участки, и ни в коем случае не парковать здесь свои машины.

По информации воронежской мэрии, с вечера 4 августа и до утра 7 августа ремонт продолжится на восьми улицах.

Так, в центе города, на площади Ленина, начиная от Кольцовского сквера будут фрезеровать старый асфальт.

На улице 45 Стрелковой дивизии планируется обустроить новые парковочные площадки и съезды.

На улице Богдана Хмельницкого, начиная от Ленинского проспекта будут укладывать новый асфальтобетон.

На дамбе ВОГРЭСовского моста рабочие проведут фрезерование старого дорожного покрытия.

На улице Героев Сибиряков ремонт будет проходить на двух участках. Около ДПС ГИБДД, в районе улицы Холмистой планируется фрезеровать старый асфальт, на участке между проспектом Патриотов и улицей Южно-Моравской — укладывать новый асфальтобетон.

Укладка нового покрытия будет вестись также на улице Просторной.

На улице Тимирязева планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона.