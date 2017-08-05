Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали возможный срок отделения Одесской обл от Украины
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Как переехавшие из России Лужков с женой устроились за границей
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
МиГ-41 получит новейшее электромагнитное оружие – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
08:14 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев предупредили о ремонте 8 магистральных улиц в предстоящие выходные

Воронежских автомобилистов предупредили о том, где в предстоящие выходные продолжатся дорожно-ремонтные работы.

Напомним, этой весной в столице Черноземья начался масштабный ремонт дорог, который продолжится еще несколько месяцев. За это время планируется полностью обновить дорожное покрытие и инфраструктуру на 63 магистральных улицах и дорогах. Все работы выполняются преимущественно в ночные часы, с 22 до 6 часов, с частичным перекрытием дорог. В связи с этим воронежских автомобилистов просят быть внимательными при проезде через ремонтируемые участки, и ни в коем случае не парковать здесь свои машины.

По информации воронежской мэрии, с вечера 4 августа и до утра 7 августа ремонт продолжится на восьми улицах.

Так, в центе города, на площади Ленина, начиная от Кольцовского сквера будут фрезеровать старый асфальт.

На улице 45 Стрелковой дивизии планируется обустроить новые парковочные площадки и съезды.

На улице Богдана Хмельницкого, начиная от Ленинского проспекта будут укладывать новый асфальтобетон.

На дамбе ВОГРЭСовского моста рабочие проведут фрезерование старого дорожного покрытия.

На улице Героев Сибиряков ремонт будет проходить на двух участках. Около ДПС ГИБДД, в районе улицы Холмистой планируется фрезеровать старый асфальт, на участке между проспектом Патриотов и улицей Южно-Моравской — укладывать новый асфальтобетон.

Укладка нового покрытия будет вестись также на улице Просторной.

На улице Тимирязева планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона.

В переулке Отличников, между улицами Циолковского и Ильюшина будут укладывать новое дорожное покрытие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежцев предупредили о ремонте 8 магистральных улиц в предстоящие выходные
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь