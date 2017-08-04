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22:45 (мск), источник: Informburo.kz

Более тысячи незаконно установленных киосков исчезли с улиц Алматы

Объекты стояли на тротуарах, газонах и в других местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан.

6
фотографий
6
фотографий

В Алматы продолжается демонтаж нестационарных объектов торговли. На сегодняшний день ликвидировано уже 1100 киосков. Причиной сноса послужило отсутствие у владельцев торговых точек правоустанавливающих документов, либо несоответствие правилам благоустройства города и требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности.

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«Все владельцы данного бизнеса согласны с незаконностью своих действий и производят демонтаж самостоятельно. Особое внимание при проверке уделяется донерным, закусочным, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и могут быть опасны для здоровья жителей и гостей города», — отметили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

Чаще всего предприниматели незаконно устанавливают свои киоски на тротуарах, газонах и других местах, не предназначенных для торговли, что вызывало недовольство горожан.

«Очень неудобно передвигаться по городу, когда посреди тротуара стоит и мешает проходу какой-либо объект. Вдвойне тяжелее, когда ты передвигаешься с коляской, с маленькими детьми, так как приходится постоянно беспокоиться об их безопасности. На проезжей части с высокой скоростью мчатся автомобили, по велодорожкам ездят велосипеды, а тротуар предназначен для безопасного передвижения пешеходов, поэтому не хочется, чтобы на таких узких участках что-то мешало передвижению», — посетовала жительница города Алматы Любовь Смирнова.

После сноса киосков улицы южной столицы заметно преобразились. Для наглядности в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сделали сравнительный фотоотчёт. На снимках можно увидеть, как выглядел тот или иной участок города до сноса киоска и после.

С начала года в Алматы выявлено 1450 незаконно установленных киосков. В настоящее время таковых в городе осталось 350, из них 150 — вновь установленные и 200 — шиномонтажные мастерские.

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