Более тысячи незаконно установленных киосков исчезли с улиц Алматы
Объекты стояли на тротуарах, газонах и в других местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан.
Объекты стояли на тротуарах, газонах и в других местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан.
В Алматы продолжается демонтаж нестационарных объектов торговли. На сегодняшний день ликвидировано уже 1100 киосков. Причиной сноса послужило отсутствие у владельцев торговых точек правоустанавливающих документов, либо несоответствие правилам благоустройства города и требованиям пожарной,
«Все владельцы данного бизнеса согласны с незаконностью своих действий и производят демонтаж самостоятельно. Особое внимание при проверке уделяется донерным, закусочным, которые не соответствуют
Чаще всего предприниматели незаконно устанавливают свои киоски на тротуарах, газонах и других местах, не предназначенных для торговли, что вызывало недовольство горожан.
«Очень неудобно передвигаться по городу, когда посреди тротуара стоит и мешает проходу
После сноса киосков улицы южной столицы заметно преобразились. Для наглядности в управлении предпринимательства и
С начала года в Алматы выявлено 1450 незаконно установленных киосков. В настоящее время таковых в городе осталось 350, из них 150 — вновь установленные и 200 — шиномонтажные мастерские.