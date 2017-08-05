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08:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже продлили маршруты ещё для трёх электричек

С понедельника, 7 августа, конечная будет не на Центральном железнодорожном вокзале, а на станции «Воронеж-Курский». Речь идёт о двух рейсах из Усмани и одном из Лисок.

Источник: Вести - Воронеж

Месяц назад маршрут уже продлили для двух электричек, курсирующих между Лисками и Воронежем. Изменили расписание по просьбам пассажиров, которые работают в районе Площади Заставы, улиц 9 Января и Пешестрелецкой.

Люди жаловались на неудобства — с учётом пробок и пересадок путь от Центрального вокзала занимал минимум 40 минут. На электричке это расстояние проезжать можно в 4 раза быстрее.

Виталий Шульгин, генеральный директор пассажирской компании:

«Мы будем провозить ежедневно порядка 20−50 человек в первое время. Когда начнется учебный год, мы планируем увеличение доли пассажиров во много раз. И по договорённости с департаментом транспорта, мы повторно, уже в октябре месяце обследуем данные маршруты, и, если пассажиропоток будет устраивать, мы эти поезда включим в заказ уже на 2018 год».

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