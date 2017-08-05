В Воронеже продлили маршруты ещё для трёх электричек

Месяц назад маршрут уже продлили для двух электричек, курсирующих между Лисками и Воронежем. Изменили расписание по просьбам пассажиров, которые работают в районе Площади Заставы, улиц 9 Января и Пешестрелецкой.

Люди жаловались на неудобства — с учётом пробок и пересадок путь от Центрального вокзала занимал минимум 40 минут. На электричке это расстояние проезжать можно в 4 раза быстрее.

«Мы будем провозить ежедневно порядка 20−50 человек в первое время. Когда начнется учебный год, мы планируем увеличение доли пассажиров во много раз. И по договорённости с департаментом транспорта, мы повторно, уже в октябре месяце обследуем данные маршруты, и, если пассажиропоток будет устраивать, мы эти поезда включим в заказ уже на 2018 год».