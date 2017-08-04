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22:34 (мск), источник: Интерфакс

Актриса из «Секса в большом городе» собралась побороться за пост губернатора Нью-Йорка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Американская актриса Синтия Никсон, известная благодаря роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», собралась побороться за должность губернатора штата Нью-Йорка, пишет в пятницу The Wall Street Journal.

Источник: AFP 2017

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить планы в жизнь.

«Она (Никсон — ИФ) — готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей», — приводят издания слова аналитика Билли Истона. Сама актриса отказалась от комментариев.

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По сообщению западных СМИ, Никсон может составить конкуренцию действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, который планирует вновь побороться за пост на выборах в 2018 году.

Американские СМИ отмечают, что Никсон — сторонница либеральных ценностей.
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