Актриса из «Секса в большом городе» собралась побороться за пост губернатора Нью-Йорка

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить планы в жизнь.
«Она (Никсон — ИФ) — готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей», — приводят издания слова аналитика Билли Истона. Сама актриса отказалась от комментариев.
По сообщению западных СМИ, Никсон может составить конкуренцию действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, который планирует вновь побороться за пост на выборах в 2018 году.
Американские СМИ отмечают, что Никсон — сторонница либеральных ценностей.