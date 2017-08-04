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21:49 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, в пятницу ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщает столичный главк МЧС России.

Источник: РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4—5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны затруднения движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

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