МЧС предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4—5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны затруднения движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.