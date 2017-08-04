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22:24 (мск), источник: Newtimes.kz

Рыбака покусала пиранья, выловленная им в речном канале Астаны

В канале, соединяющем реки Есиль и Нура близ Астаны, завелись пираньи, передает Sputnik Казахстан.

Источник: Newtimes.kz

Рыбак Муса Хансанов случайно выловил рыбу в канале Нура — Есиль в пригороде Астаны.

«Рыбачил, поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила — сильно, до крови. Посмотрел — странная рыба, никогда таких здесь не видел. Ребята (другие рыбаки — прим. ред.) потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали», — рассказал дед Муса.

По словам рыбаков, это уже вторая «красная пиранья» за лето — первую поймали около месяца назад в этом же канале, который протекает в пригороде Астаны. Они предполагают, что хищных рыб в канал могли выпустить бывшие хозяева, купившие пираний для своих аквариумов.

Также рыбаки выражают обеспокоенность тем, что хищная рыба привольно чувствует себя в местном водоеме, поскольку рыбы эти быстро размножаются, охотятся стаей и угрожают популяции других рыб.

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