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11:54 (мск), источник: Volga News

На стадионе «Самара Арена» завершили монтаж купола

На стадионе «Самара Арена», 4 августа, завершился монтаж последнего блока купола. Напомним, всего металлоконструкции стадиона включают в себя 32 радиальных консоли, каждая из которых состоит из трех монтажных блоков.

Сборка последнего монтажного блока весом 65 тонн заняла две недели. После этого мощный кран всю ночь медленно-медленно вез металлическую громадину на место монтажа по специальным деревянным настилам-матам, чтобы не повредить покрытие дороги. После этого поднятый на высоту нескольких метров блок должен был «отвисеться», чтобы проверить и отрегулировать положение крана — монтаж идет с точностью до миллиметра, и даже малейшие отклонения недопустимы. И только после этого прозвучало почти гагаринское «Поехали» — на то, чтобы поднять монтажный блок на самый верх, понадобился почти целый час. После этого пришло время поистине ювелирной работы по стыковке последнего элемента купола с основной металлоконструкцией — она будет длиться еще два дня.

Во время загрузки произошла ошибка.

«После завершения монтажа последнего из 96 основных элементов купола предстоят работы по раскружаливанию — постепенной уборке временных поддерживающих конструкций. Для этого используется специальная система домкратов процесс идет с постоянным геодезическим контролем положения металлоконструкций. Раскружаливание должны закончить до конца августа», — рассказал заместитель генерального директора ПСО «Казань» Сергей Пономарев.

После завершения монтажа последнего из 96 основных элементов купола предстоят работы по раскружаливанию — постепенной уборке временных поддерживающих конструкций.

Напомним, на сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона, согласно проекту, уйдет более 13 тысяч тонн металлопроката. Площадь кровли стадиона составляет более 76 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с более чем десятью футбольными полями! На площадке круглосуточно работает 2400 человек и 156 единиц техники.

Параллельно идут работы по подготовке к устройству газона, отделочные работы внутри, прокладка коммуникаций, электромонтажные, вентиляционные работы. Сейчас строители работают над тем, чтобы полностью реализовать систему отопления. Антикоррозийное покрытие на металлоконструкции нанесено на треть, стяжка пола выполнена на 33%, штукатурка- на 85%, шпатлевка — на 70%, монтаж внутренних и наружных витражей — на 94%, монтаж дверей — на 74%.

«Завершение монтажа знаменует переход к следующему этапу более активной подготовки непосредственно футбольного поля стадиона. На стройплощадке круглые сутки находятся не только подрядчики, но и представители правительства региона, нескольких министерств, чтобы обеспечить бесперебойную работу строителей. Условия очень жесткие, это связано в том числе с аномальными погодными условиями. Но я уверен, что даже в самых сложных условиях наши строители с задачей справятся, здесь будет не только красавец-стадион, но и красивая, благоустроенная зона. Такого масштаба благоустройства в Самаре еще не было. Мы хотим, чтобы сюда люди приезжали, чтобы эта территория смогла составить конкуренцию набережной. А для этого территория должна быть привлекательной, здесь должно сложиться новое городское пространство», — отметил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

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