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4 августа, источник: ТАСС

Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Крупнейший онлайн-магазин США Amazon открыл продажу туалетной бумаги с напечатанными твитами президента США Дональда Трампа. Стоимость новинки составляет $12 за рулон, однако на данный момент продукт уже распродан.

Источник: AP 2017

Производитель поместил на поверхность товара только избранные сообщения из Twitter американского лидера, которые вызывали наибольший общественный резонанс. Как свидетельствуют изображения продукта, в подборку включены, в частности, твиты, которые Трамп писал еще в период с 2012 по 2014 год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что на площадке Amazon продается не только туалетная бумага с твитами Трампа, но и с монохромными изображениями республиканца, а также бумага с портретом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Комментарии
3
Другой Мир
Демократия по американски: все через зад...
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валерий кругляков
вот пиндосы, все раскупили, у нас по 800 рублей за рулон было бы мало желающих
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Дмитрий С
Вопрос Трампу: - сколько забашлял за рекламу?... Ведь любому маркетологу известно - лучшее место для чтения - в сортире.
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