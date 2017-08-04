Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа

Производитель поместил на поверхность товара только избранные сообщения из Twitter американского лидера, которые вызывали наибольший общественный резонанс. Как свидетельствуют изображения продукта, в подборку включены, в частности, твиты, которые Трамп писал еще в период с 2012 по 2014 год.