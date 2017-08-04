Дипломаты рассказали, когда Чичваркин получил российский паспорт

«Можем констатировать, что в действительности Евгению Александровичу Чичваркину по его просьбе, то есть по личному письменному заявлению в посольство России в Лондоне, российскими властями был оформлен российский паспорт, который он получил, лично посетив посольство в августе 2016 года», — сказано в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

Чичваркин с семьей покинул Россию в конце 2008 года и в настоящее время проживает в Великобритании. Он и другой совладелец «Евросети» Тимур Артемьев продали компанию бизнесмену Александру Мамуту в сентябре 2008 года за 1,25 миллиарда долларов с учетом долга в 850 миллионов долларов. Тогда же бизнесмен был объявлен в международный розыск в связи с возбуждением уголовного дела против него, однако уже после начала рассмотрения запроса об экстрадиции в британском суде уголовное дело в РФ было прекращено, и Россия в 2011 году отменила запрос об экстрадиции. Тем не менее, уже тогда Чичваркин заявил, что не станет возвращаться в Россию в нынешних обстоятельствах, опасаясь нового преследования. Дело против Чичваркина касалось похищения бывшего экспедитора «Евросети», заподозренного сотрудниками безопасности компании в хищении мобильных телефонов.