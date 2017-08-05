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16:25 (мск), источник: Kaliningradnews

На трассе Черняховск — Озерск начался ремонт поврежденного моста

В Калининградской области 4 августа глава региона Антон Алиханов проверил ход ремонта моста, расположенного на выезде из посёлка Красноярское, что близ Озерска.

Источник: Kaliningradnews

Подрядная организация приступила к работам на объекте на этой неделе, практически сразу после инцидента с повреждением свода моста тяжеловесным грузовиком. Сейчас специалисты Озерского райавтодора занимаются восстановлением разрушенной части сооружения, усиливают пролетное строение.

В планах — укладка новых железобетонных плит и асфальтобетонного покрытия, установка барьерного ограждения. Это позволит существенно продлить срок эксплуатации моста, построенного ещё в довоенные годы.

«После вскрытия пролетной части моста выяснилось, что оно находится в очень плохом состоянии и его тоже нужно отремонтировать. Планируем разработать отдельную программу по мостовым сооружениям и постепенно будем приводить их в нормативное состояние», — заявил Алиханов.

Организован ремонт дорожных участков общей протяженностью почти 30 километров. Значительная часть работ, в том числе ямочный ремонт, удаление поврежденного дорожного покрытия, уже выполнена более, чем на 80%, сообщили ИА МедиаКалибр в правительстве Калининградской области.

«В Озерском районе делаем 28 километров дорог. Наше министерство развития инфраструктуры смогло попасть сразу во все программы поддержки и финансирования дорожных работ, даже в те, которым мы не подходили по критериям: и в так называемую Т2, и в приоритетный проект “Безопасные и качественные дороги”. У нас единственных в стране такое получилось», — добавил Антон Алиханов.

В 2017 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Калининградской области, выделено 327,4 миллиона рублей. Ещё 122 миллиона — направляется на капремонт и ремонт путепроводов, мостов и водопропускных труб, расположенных на указанных объектах.

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