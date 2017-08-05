Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
В сети появилась видеозапись, на которой президент России Владимир Путин ловит рыбу и занимается подводной охотой в Туве. Об этом сообщает RT.
В сети появилась видеозапись, на которой президент России Владимир Путин ловит рыбу и занимается подводной охотой в Туве. Об этом сообщает RT.
Президент находился в Туве с 1 по 3 августа.
Ранее
Он также уточнил, что на подводной маске президента была установлена камера Go Pro. Песков пообещал, что отснятые кадры будут опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 7 августа.