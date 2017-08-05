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02:08 (мск), источник: Газета.Ру

Появилось видео подводной охоты Путина в Туве

В сети появилась видеозапись, на которой президент России Владимир Путин ловит рыбу и занимается подводной охотой в Туве. Об этом сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

Президент находился в Туве с 1 по 3 августа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин два часа гонялся за щукой под водой.

Он также уточнил, что на подводной маске президента была установлена камера Go Pro. Песков пообещал, что отснятые кадры будут опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 7 августа.

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