Появилось видео подводной охоты Путина в Туве

Президент находился в Туве с 1 по 3 августа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин два часа гонялся за щукой под водой.

Он также уточнил, что на подводной маске президента была установлена камера Go Pro. Песков пообещал, что отснятые кадры будут опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 7 августа.