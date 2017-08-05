Тайфун Noru постепенно теряет силу

Источник: VLADNEWS

Атмосферное давление в центре NORU поднялось на 15 гПа, это означает, что тайфун постепенно теряет силу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.

Это обстоятельство дает основания полагать, что с выходом NORU на гористую местность Японии или Южной Кореи тайфун будет продолжать терять энергию. К выходу на Японское море категория атмосферного вихря может понизиться до тропического шторма или тропической депрессии.

Какова вероятность регенерации (усиления) тайфуна, после 7 августа?

От ответа на этот вопрос зависит степень его влияния на погоду в Приморском крае в период 8—10 августа и, соответственно, размер возможного материального ущерба.

Анализ высотных карт позволяет сделать вывод о том, что регенерация тайфуна Нору после прохождения Корейского полуострова и южных Японских островов, скорее всего, не состоится и интенсивная потеря сил с приближением к Приморскому краю продолжится.

Для того, чтобы произошла регенерация тайфуна 6—7 августа над южными Японскими островами необходимо, чтобы одна из высотных барических ложбин подошла к этому времени к Корейскому полуострову, взяла в свою циркуляцию тайфун и, самое главное, передала ему в тыл существенную порцию холода. И может произойти, но эта ложбина не будет обладать запасами холода, способного усилить циркуляцию тайфуна, поскольку вторая барическая ложбина, идущая следом за первой, будет передавать ей в тыл тепло вместо холода.