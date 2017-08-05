Тайфун Noru постепенно теряет силу
Главный метеоролог Приморья рассказал, чего ждать приморцам.
Главный метеоролог Приморья рассказал, чего ждать приморцам.
Атмосферное давление в центре NORU поднялось на 15 гПа, это означает, что тайфун постепенно теряет силу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.
Это обстоятельство дает основания полагать, что с выходом NORU на гористую местность Японии или Южной Кореи тайфун будет продолжать терять энергию. К выходу на Японское море категория атмосферного вихря может понизиться до тропического шторма или тропической депрессии.
Какова вероятность регенерации (усиления) тайфуна, после 7 августа?
От ответа на этот вопрос зависит степень его влияния на погоду в Приморском крае в период
Анализ высотных карт позволяет сделать вывод о том, что регенерация тайфуна Нору после прохождения Корейского полуострова и южных Японских островов, скорее всего, не состоится и интенсивная потеря сил с приближением к Приморскому краю продолжится.
Для того, чтобы произошла регенерация тайфуна
В итоге тайфун может так и остаться термически однородным, поскольку отсутствие контрастов температур не может работать на его развитие.