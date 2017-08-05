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10:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Ярмарка вновь поразила горожан: самая дешевая рыба — только в виде филе

Главная сельскохозяйственная ярмарка Владивостока не перестает удивлять приморцев, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

В пятницу, 4 августа, на центральной площади города вновь развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Жители традиционно спешат на площадь, чтобы приобрести качественную и доступную по цене продукцию местных товаропроизводителей. По крайней мере, такую цель ставят организаторы, и потому с продавцов не берется арендная плата.

Но каждый раз ярмарка преподносит сюрпризы. Вот и сегодня любителей рыбной продукции (а их у нас в рыбацком каре предостаточно!) ждало разочарование. Купить любимую рыбу не каждому удалось.

«Цены уже не просто “кусаются”, а того и гляди “загрызут” скоро, — мрачно пошутил пенсионер, представившийся Петром Никаноровичем, — горбушу вновь меньше 200 рублей не найти, и она “дохленька-дохленькая”. Та, что лучше выглядит, стоит уже на 30 рублей дороже. Разница с каждой рыбины почти сотка получится. Вот и думаешь: взять больше той, что поплоше, или меньший кусок, но нормальной горбуши».

«Надо брать филе, — присоединилась к разговору еще одна покупательница. — Я купила филе палтуса за 195 рублей килограмм. Кстати, столько же стоило и филе минтая».

«Вот это да! — воскликнул Петр Никанорович. — А это точно палтус? Ведь на “вес” он минимум в два раза дороже стоит, чем минтай».

Действительно, парадоксы… Но, в целом, цены на рыбу на ярмарке не изменились.

Горбуша продавалась от 200 до 230 рублей (здесь и далее все цены приведены за килограмм), чавыча стоила ощутимо дороже — 715 рублей, нерка — от 520 до 550 рублей. Кета самая дешевая — 360 рублей, а в среднем стоила от 380 до 440 рублей. Треска без головы — 210 рублей, камбала — 150 рублей, форель (молодка) — 380 рублей, палтус — 650 рублей.

Креветку ботан предлагали от 600 до 750 рублей. Лакедра продавалась от 210 до 230 рублей.

При этом филе минтая, филе палтуса (белокорый) и филе трески, действительно, предлагали по одной цене — 195 рулей. Молоки стоили 120 рублей, гребешок (о. Попов) — 1600 рублей.

Корюшка по цене 150 рублей была уже к обеду распродана, лоток стоял пустой, сима (мелкая) продавалась по 230 рублей, навага — 100 рублей, голец — 240 рублей.

При этом стоимость дальневосточной рыбы в Москве существенно отличается от приморских. Это при всех транспортных расходах! Итак, для сравнения, в столичных магазинах (!) свежемороженая кета (Камчатка) с головой стоит 325 рублей, терпуг — 273 рубля, фарш минтая — от 170 до 187 рублей, свежемороженый трубач— 350 рублей.

Как видим, в российской столице цены существенно ниже. Даже гребешок в Москве на 100 рублей дешевле. Он продавался в расфасовке по 500 граммов по стоимости 750 рублей (то есть кило — 1500 рублей). Корюшка камчатская продавалась по 335 рублей, при этом стоимость обычной корюшки была 120 рублей.

Минтай в московских магазинах продавали по 100 рублей, навага стоила 97 рублей, минтай свежемороженый — 99 рублей.

Что касается стоимости овощей на ярмарке, то лук продавали от 70 до 80 рублей, морковь — 50 рублей пучок, капуста — 40 рублей, картофель — от 45 до 60 рублей.

Свекла продавалась от 30 рублей за килограмм, а также «штучно», по 20 рублей за одну свёклину с ботвой (при желании ботву удаляли), помидоры — от 120 рублей, огурцы — от 80 рублей. Сладкий перец предлагали от 70 до 150 рублей за килограмм.

Кукуруза подешевела, ее можно было найти по 100 рублей за килограмм.

На ярмарке появились первые арбузы. Как написано на ценнике, домашние, сладкие, по 35 рублей за килограмм.

Напомним, городская ярмарка продолжит свою работу и в субботу, 4 августа, только будет работать на час меньше, до 17 часов.

Инна Эстрина.

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