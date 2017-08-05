Лучшую группу задержания Росгвардии выбрали в Хабаровске

В дальневосточной столице подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди групп задержания подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Хабаровскому краю. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы ведомства Владислав Шевченко, такие соревнования проходят ежегодно и в этот раз в них приняли участие 11 коллективов.

— Участники выявили лучших в служебной, медицинской, физической и огневой подготовке, а также вождении автотранспорта, — отметил Владислав Шевченко. — Соревнования проходили три дня. Организаторы максимально реалистично смоделировали ситуации, с которыми сотрудники групп задержания сталкиваются в ходе повседневной службы. В личном первенстве среди старших групп задержания и водителей «золото» взяли представители УВО Хабаровска старшина Иван Хвощилин и старший сержант Антон Калашников. Последний вместе с напарником старшим сержантом Андреем Алябушевым стали лучшей группой задержаний в крае.