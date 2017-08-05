Десять стран ЕС ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Десять европейских государств ввели красный уровень опасности
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Десять европейских государств ввели красный уровень опасности
По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.
Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.
По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли