Десять стран ЕС ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары

Источник: AP 2017

По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.