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04:33 (мск), источник: РИА Новости

Десять стран ЕС ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.

Источник: AP 2017

По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

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