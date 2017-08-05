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10:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Попрошайки в Хабаровске: с уличными лжеволонтерами начнут бороться осенью

Общественный совет при детском омбудсмене подготовит пакет соответствующих предложений.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 августа, AmurMedia.

Бороться с сомнительными благотворительными фонды в Хабаровске могут начать после сентября. Сейчас общественный совет при уполномоченном по правам детей готовит пакет по борьбе с мошенниками и лжеволонтерами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА «Новости».

Общественный совет при детском омбудсмене подготовит пакет предложений по борьбе с мошенниками и лжеволонтерами к сентябрю, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Рабочая группа провела заседание по этому вопросу в среду. Ранее о намерении разработать меры по борьбе с мошенниками и лжеволонтерами, собирающими деньги якобы на помощь больным детям, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«В течение недели по итогам заседания рабочих групп будет подготовлен пакет предложений, которые обсудят на расширенном заседании Общественного совета при детском омбудсмене в середине сентября. На заседание будут приглашены представители правоохранительных органов, профильных ведомств, руководители федеральных и региональных благотворительных фондов», — говорится в сообщении.

Попрошайки в Хабаровске: автобусных волонтеров хотят задавить недоброжелатели из столицы.

Как рассказал в ходе заседания рабочей группы председатель БРОО «Скорая молодёжная помощь» Антон Андросов, по результатам независимого расследования, проведенного его организацией, стало известно, что за год сомнительными фондами могут собираться по несколько десятков миллионов рублей. Часть этих средств уходит на оплату работы волонтёров, в качестве которых иногда привлекаются несовершеннолетние.

Как сообщает аппарат детского омбудсмена, в условиях отсутствия чёткого государственного регулирования в данной сфере некоммерческие организации занимаются саморегулированием: на данный момент 249 благотворительных организаций подписали мораторий на сбор уличных пожертвований.

По словам координатора проекта «Все вместе против мошенников» Милы Гераниной, с учётом подписанного моратория «можно утверждать, что почти 100% уличных волонтёров занимаются мошенничеством» и лишь единичные фонды используют практику сбора пожертвований на улицах в качестве целенаправленных благотворительных акций.

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