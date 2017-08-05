В Красноярске уничтожили полтонны польских яблок

Очередную порцию подкарантинных продуктов обнаружили специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю на «Енисейском рынке» в Красноярске. З4 коробки свежих яблок общим весом 462 кг были ввезены на территорию. Документов на подкарантинную продукцию у продавцов не обнаружилось.

Запрещенная к ввозу в страну продукция была изъята из реализации и уничтожена бульдозером на полигоне твёрдых бытовых отходов.