Активность энтеровирусов в Хабаровском крае идет на спад

В Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметили некоторое снижение числа заболевших энтеровирусной инфекцией, по сравнению с предыдущей неделей эта цифра стала меньше на 13,8%. Случаи зафиксированы в 6 муниципальных образованиях края, при этом подавляющее большинство приходится на Хабаровск и Хабаровский район.

— Более 98% заболевших это дети до 14 лет, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня’в пресс-службе ведомства. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции Роспотребнадзор проводит комплекс профилактических мероприятий, в который входит контроль качества питьевой воды, подаваемой населению и регулярный анализ речной воды в зонах отдыха. В июне и июле 2017 года исследовано 12 проб речной воды и 86 проб питьевой, энтеровирусы не обнаружены.



С 17 июля в детских садах и лагерях отдыха дальневосточной столицы введен режим дезинфекции и утренние фильтры — дошкольников с симптомами заболевания отправляют в лечебные учреждения, не давая им общаться со сверстниками в группах. С начала сезона в крае лабораторно подтверждено 167 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией.