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11:43 (мск), источник: ТАСС

Небольшой дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Днем в воскресенье будет солнечно и сухо.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Теплая погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 23−25 [градусов], по области будет от 22 до 27 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В Москве столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16. Ветер ожидается западный, 6−11 м/с.

Днем в воскресенье будет солнечно и сухо. В столице воздух прогреется до 24−26 градусов, по области — до 22−27. Прогнозируется западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

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