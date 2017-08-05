Небольшой дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Теплая погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 23−25 [градусов], по области будет от 22 до 27 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В Москве столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16. Ветер ожидается западный, 6−11 м/с.