Остров Барсакельмес: Самые мистические истории о загадочном месте

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Сейчас остров превратился в урочище из-за обмеления моря, но загадочное место до сих пор интересует людей, пишет El.kz.

Его название звучит так же устрашающе, как и легенды об аномальном прошлом. В переводе с казахского языка название острова означает «пойдешь-не вернешься».

История возникновения заповедника.

Остров Барсакельмес был официально задокументирован в 50-ых годах XIX века русским гидрографом Алексеем Бутаковым. В составе его экспедиции был ссыльный украинский поэт и выдающаяся личность Тарас Шевченко. Сегодня сохранились его рисунки, сделанные во время пребывания в острове.

В 20-ых годах XX века здесь было создано охотничье хозяйство по разведению сусликов. Уже через десять лет острову присвоили звание национального заповедника.

Главной задачей объекта была поддержка популяции куланов, которые были сюда завезены извне. Тем не менее, нехватка пресной воды доставила много препятствий для развития этого резерва.

Известно, что в 90-ых годах куланов вывезли обратно.

Тайная лаборатория.

Барсакельмес называли самым «закрытым» заповедником всего Советского Союза. Попасть сюда было практически невозможно из-за строгого пропускного режима.

По предположениям исследователя Михаила Антонова, в 60 километрах от Барсакельмеса, на острове Возраждение, в свое время Советской властью была открыта секретная лаборатория биологического оружия. Вследствие испытаний вредоносных веществ страдали жители соседних селений.

Что в дальнейшем происходило с островом и по сей день остается загадкой. Подобные конспирации положили начало слухам и невероятным догадкам о происходящих явлениях в острове. В них, как правило, в основном фигурируют истории загадочных исчезновений людей.

Что в имени твоем?

В незапамятные времена вражеское нападение вынудило некое племя перебраться в остров Барсакельмес.

По легенде, во время ожидания заморозков, чтобы беспрепятственно пересечь замерзшее море, вождю племени во сне явился старик.

Он напророчил безопасную и счастливую жизнь жителям племени, при условии, если никто не будет вредить животным и растениям острова. И вправду, вскоре после переезда враги наконец-то отстали от них, а жители племени предались в необузданное веселье.

Однако, человеку свойственно забывать о ценностях некогда недосягаемых богатств. Опьяненные беззаботной жизнью, жители племени начали рубить деревья и убивать животных острова для своих нужд.

В отместку остров гневом ополчился на людей и послал к ним стаю гигантских степных змей. Так люди стали жертвами собственной жадности.

Исчезнувший танкист.

Другая более правдоподобная история проглатывания людей островом гласит, что в 60-е годы советская экспедиция доставила на остров танк, напичканный аппаратурой для разведки. А танкисту было поручено быть все время на линии.

Танкист приказ выполнял безоговорочно и продолжительное время вёл беседы по рации. Но в какой-то момент вещание прекратилось. На связь танкист больше не выходил. Когда остальные участники экспедиции прибыли к танку — внутри никого не оказалось, а сам военный транспорт был весь покрыт инеем. До сих пор не понятно, куда делся танкист.

Действительно ли время быстротечно?

Согласно народной молве, в 20-ые годы XIX века в Барсакельмесе пропала целая топографическая экспедиция. Ее поиски заняли целых три месяца. Однако, в один момент исчезнувшие люди сами неожиданно заявились в свои дома. На вопрос, где они пропадали все время, все как один заявляли, что пробыли на острове всего 3 дня, занимаясь топографической съемкой.

Похожий случай произошел и со сбежавшими из тюрем заключенными, которые спрятались здесь от поисковых групп. Через несколько лет беглецы вернулись к своим семьям. По возвращении домой, они с ужасом обнаружили, что с момента их побега прошли не месяцы, а годы.

Таких интригующих историй с «временными» провалами очень много. У уфологов есть своя версия на этот счет. По их мнению, остров Барсакельмес находится под влиянием мощной геоактивной зоны. Отсюда и вытекают аномальные явления, как нарушение хода физического времени.

Зона активности НЛО.

Между тем, многие исследователи загадочные исчезновения людей на острове связывают с активностью НЛО. В прошлом, здесь находилось много очевидцев, утверждавших, что видели неопознанные летающие тарелки.

Если хорошо поискать, то можно найти достаточно много информации про загадочные свечения над островом. Этим свечениям до сих пор никто не нашел рационального объяснения.

Несмотря на подобные аномальные истории, Барсакельмесский национальный заповедник и сейчас считается одним из главных достояний из девяти охраняемых природных объектов Казахстана. Эта загадочная местность манит своей пугающей красотой многих исследователей с разных стран мира.