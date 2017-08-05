Движение по ул. Ладо Кецховели частично ограничили из-за нового водопровода

По ул. Ладо Кецховели в Красноярске частично ограничили движение. Решение принято в связи со строительством нового водопровода. Об этом сообщили в мэрии города.

Для проезда закрыли правый участок длиной 60 метров, соединяющий ул. Красной Армии и ул. Копылова. Ограничение было введено 4 августа в 17:00 и продлится до 20:00 22 августа. На этот период движение организуют по встречной полосе.

Добавим, в ночь на 6 августа также будет перекрыт Коммунальный мост. Это связано с заливкой бетона на участке над Абаканской протокой. Ограничение вступит в силу 5 августа в 22:00 и будет снято 6 августа в 6:00. При этом имеющий право на проезд транспорт (автобусы, спецслужбы и легальные такси) сможет пересекать Енисей по мосту со скоростью не выше 5 км/ч.