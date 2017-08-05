Из-за жары в 10 странах Европы объявили красный уровень опасности
Десять государств Европы ввели красный уровень опасности
Десять государств Европы ввели красный уровень опасности
По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности.
В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов. По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли