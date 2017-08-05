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08:33 (мск), источник: Tengrinews

Из-за жары в 10 странах Европы объявили красный уровень опасности

Десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейскую сеть метеослужб Eumetnet.

По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности.

В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов. По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

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