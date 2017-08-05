Качество асфальта на новых дорогах Красноярска оценили на единицу
Специалисты взяли пока треть проб от запланированных 300 на этот сезон.
Специалисты взяли пока треть проб от запланированных 300 на этот сезон.
В Красноярске специалисты проверяют качество дорожного полотна на вновь построенных и отремонтированных дорогах. Напомним, в этом году реализуется самый масштабный за последние годы проект — ремонт идёт одновременно на 47 дорогах и улицах города.
По данным департамента транспорта, на сегодняшний день работа выполнена более чем на 50%. На первый план сейчас выходят вопросы контроля качества выполнения работ и материалов. Еженедельно комиссии объезжают не только объекты, но и
«В этом году нам только с дорог предстоит взять около 300 проб, сейчас уже взято больше ста. Могу сказать, что асфальт в этом году стал лучше. Все образцы прошли испытания. Коэффициент уплотнения во всех пробах — единица. Для Красноярска это очень хороший показатель», — отмечает начальник лаборатории МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Андрей Бяков.