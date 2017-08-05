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11:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Качество асфальта на новых дорогах Красноярска оценили на единицу

Специалисты взяли пока треть проб от запланированных 300 на этот сезон.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске специалисты проверяют качество дорожного полотна на вновь построенных и отремонтированных дорогах. Напомним, в этом году реализуется самый масштабный за последние годы проект — ремонт идёт одновременно на 47 дорогах и улицах города.

По данным департамента транспорта, на сегодняшний день работа выполнена более чем на 50%. На первый план сейчас выходят вопросы контроля качества выполнения работ и материалов. Еженедельно комиссии объезжают не только объекты, но и асфальто-бетонные заводы.

«В этом году нам только с дорог предстоит взять около 300 проб, сейчас уже взято больше ста. Могу сказать, что асфальт в этом году стал лучше. Все образцы прошли испытания. Коэффициент уплотнения во всех пробах — единица. Для Красноярска это очень хороший показатель», — отмечает начальник лаборатории МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Андрей Бяков.

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