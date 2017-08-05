Качество асфальта на новых дорогах Красноярска оценили на единицу

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске специалисты проверяют качество дорожного полотна на вновь построенных и отремонтированных дорогах. Напомним, в этом году реализуется самый масштабный за последние годы проект — ремонт идёт одновременно на 47 дорогах и улицах города.

По данным департамента транспорта, на сегодняшний день работа выполнена более чем на 50%. На первый план сейчас выходят вопросы контроля качества выполнения работ и материалов. Еженедельно комиссии объезжают не только объекты, но и асфальто-бетонные заводы.