Подозреваемых в перестрелке в ЮКО отпустили под залог

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Несовершеннолетний парень погиб в результате массовой потасовки в Сайрамском районе ЮКО. Трагедия произошла в июне текущего года, сообщает otyrar.kz.

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В совершении преступления обвиняется семнадцатилетний мальчик. Ему вменяется нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Участники драки были из соседних сел Кутарыс и Оймаут. Несовершеннолетние повздорили вначале в интернете, а позже назначили «стрелку» и решили выяснить отношения при помощи кулаков.

По словам следственного судьи Сайрамского суда им предъявлены обвинения в хулиганстве. В настоящее время подозреваемые освобождены из-под стражи под залог.

«Санкцию на два месяца мы выдали, но по закону им определен залог, потому что все несовершеннолетние. Идет расследование», — Салтанат Кабылова.

На указанное место и время «стрелки» собралось более сорока человек. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья и ранил двоих участников драки. Первый пострадавший получил ранения легкой степени, второй был тяжело ранен. Мальчики были срочно госпитализированы в больницу.