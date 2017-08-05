Подозреваемых в перестрелке в ЮКО отпустили под залог
Массовая драка несовершеннолетних в ЮКО в июне повлекла смерть 17-летнего мальчика.
Массовая драка несовершеннолетних в ЮКО в июне повлекла смерть 17-летнего мальчика.
АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Несовершеннолетний парень погиб в результате массовой потасовки в Сайрамском районе ЮКО. Трагедия произошла в июне текущего года, сообщает otyrar.kz.
В совершении преступления обвиняется семнадцатилетний мальчик. Ему вменяется нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Участники драки были из соседних сел Кутарыс и Оймаут. Несовершеннолетние повздорили вначале в интернете, а позже назначили «стрелку» и решили выяснить отношения при помощи кулаков.
По словам следственного судьи Сайрамского суда им предъявлены обвинения в хулиганстве. В настоящее время подозреваемые освобождены
«Санкцию на два месяца мы выдали, но по закону им определен залог, потому что все несовершеннолетние. Идет расследование», — Салтанат Кабылова.
На указанное место и время «стрелки» собралось более сорока человек. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья и ранил двоих участников драки. Первый пострадавший получил ранения легкой степени, второй был тяжело ранен. Мальчики были срочно госпитализированы в больницу.
В настоящее время по делу идет расследование и назначен ряд экспертиз.