Отдыхающих в Таиланде казахстанцев лишат доступа к Facebook и YouTube

Источник: Informburo.kz

Поставщики интернет-услуг Таиланда получили ультиматум от местной Национальной комиссии по телерадиовещанию о блокировке веб-страниц.

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По требованию телекоммуникационного регулятора, если провайдеры откажутся от выдвинутых условий, то их лишат лицензии. От руководства YouTube и Facebook потребовали выполнить судебные требования по блокировке до 7 августа, в противном случае веб-страницы станут недоступны, сообщает портал Bangkok Post.

По данным источника, условия регулятора — это завуалированная попытка окончательно заблокировать Facebook и YouTube на территории страны.

«Правительство, которое не смогло обуздать эти компании напрямую, теперь пытается воздействовать на них через интернет-провайдеров», — говорится в тексте статьи.