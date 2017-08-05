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07:50 (мск), источник: Informburo.kz

Отдыхающих в Таиланде казахстанцев лишат доступа к Facebook и YouTube

Ограничение власти Таиланда планируют ввести уже 7 августа.

Источник: Informburo.kz

Поставщики интернет-услуг Таиланда получили ультиматум от местной Национальной комиссии по телерадиовещанию о блокировке веб-страниц.

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По требованию телекоммуникационного регулятора, если провайдеры откажутся от выдвинутых условий, то их лишат лицензии. От руководства YouTube и Facebook потребовали выполнить судебные требования по блокировке до 7 августа, в противном случае веб-страницы станут недоступны, сообщает портал Bangkok Post.

По данным источника, условия регулятора — это завуалированная попытка окончательно заблокировать Facebook и YouTube на территории страны.

«Правительство, которое не смогло обуздать эти компании напрямую, теперь пытается воздействовать на них через интернет-провайдеров», — говорится в тексте статьи.

Таким образом провайдеры, столкнувшись с риском потери своих лицензий, теперь вынуждены закрыть свои локальные серверы для двух интернет-гигантов. При этом местные власти настаивают на том, что операторы «обязаны подчиниться законам страны». Как оказалось, речь идёт о более чем полутора тысяч веб-страниц.

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Отдыхающих в Таиланде казахстанцев лишат доступа к Facebook и YouTube
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