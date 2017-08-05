Отдыхающих в Таиланде казахстанцев лишат доступа к Facebook и YouTube
Ограничение власти Таиланда планируют ввести уже 7 августа.
Ограничение власти Таиланда планируют ввести уже 7 августа.
Поставщики
По требованию телекоммуникационного регулятора, если провайдеры откажутся от выдвинутых условий, то их лишат лицензии. От руководства YouTube и Facebook потребовали выполнить судебные требования по блокировке до 7 августа, в противном случае
По данным источника, условия регулятора — это завуалированная попытка окончательно заблокировать Facebook и YouTube на территории страны.
«Правительство, которое не смогло обуздать эти компании напрямую, теперь пытается воздействовать на них через интернет-провайдеров», — говорится в тексте статьи.
Таким образом провайдеры, столкнувшись с риском потери своих лицензий, теперь вынуждены закрыть свои локальные серверы для двух