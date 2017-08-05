Пять школ в Иркутске оборудуют подъемниками для колясочников

Пять школ Иркутска оборудуют механическими подъемниками для инвалидов-колясочников в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016−2019 годы». Новые приспособления для безбарьерного доступа в здания уже установили в школах №№ 4, 65, 76, до конца августа подъемники установят в гимназии № 3 и школе № 67. Качество выполненных работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.

По информации заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман, всего в рамках реализации программы в 2017 году 10 общеобразовательных учреждений и два детских сада будут приспособлены к нуждам инвалидов. В зависимости от условий здания оборудуют устройствами подъемника или пандусами, обустраивают санузлы и столовые, кроме этого в помещениях расширяют дверные проемы. На эти цели из городского бюджета выделено более 9 млн рублей. В 2016 году условия для детей с ограниченными возможностями были созданы в пяти школах и одном детском саду.