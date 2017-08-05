Пять школ в Иркутске оборудуют подъемниками для колясочников
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» сделает школы более доступными.
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» сделает школы более доступными.
Пять школ Иркутска оборудуют механическими подъемниками для
«Необходимо обеспечить комфортное пребывание таких детей в школах и садах, чтобы они не чувствовали дискомфорт, на общих основаниях получали образование в кругу своих сверстников», — отметил Дмитрий Бердников.
По информации заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман, всего в рамках реализации программы в 2017 году 10 общеобразовательных учреждений и два детских сада будут приспособлены к нуждам инвалидов. В зависимости от условий здания оборудуют устройствами подъемника или пандусами, обустраивают санузлы и столовые, кроме этого в помещениях расширяют дверные проемы. На эти цели из городского бюджета выделено более 9 млн рублей. В 2016 году условия для детей с ограниченными возможностями были созданы в пяти школах и одном детском саду.