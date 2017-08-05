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08:35 (мск), источник: Tengrinews

Медведев собирается в Астану 14 августа

14 августа в Астане Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправсовета и посетит «ЭКСПО-2017», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства РФ.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что в ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики. На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза.

Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес. В ходе пребывания в Астане Председатель Правительства России Дмитрий Медведев также посетит проходящую в столице Казахстана Всемирную выставку «ЭКСПО-2017».

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