Медведев собирается в Астану 14 августа

Источник: Tengrinews

Отмечается, что в ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики. На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению «цифровой повестки» союза.