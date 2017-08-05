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13:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Систему «умных» беспроводных светофоров тестируют в Новосибирске

Сегодня день рождения отмечает светофор. Ему исполнилось 103 года. Евгения Шевень встретилась с тем, кто следит за всеми светофорами Новосибирска и узнала — о чем сигнализирует розовый цвет.

Источник: Вести - Новосибирск

Евгения Шевень, корреспондент: «Именно здесь, на пересечении улиц Сибревкома и Серебренниковской в Новосибирске установили первый светофор. Он был электрический — то есть с лампами. Постовой переключал его вручную. И сейчас на этом же месте установили первый памятник светофору в России».

Усатый постовой отдает честь верному напарнику. Самому главному на дорогах. Словно передает эстафету от человека современной технике. Сегодня за городскими светофорами следит автоматизированная система. Работает круглосуточно. Потоки машин регулируют в режиме онлайн. Сигналы светофора переключают в зависимости от ситуации на дороге.

Евгений Барсуков, заместитель начальника ГБУ НСО СМЭУ: «На каждую магистраль в течение суток меняется до 16 планов координации. В зависимости от загрузки транспорта, от дня недели, от времени суток. Планы координации меняются за счет датчиков транспорта, которые установлены на центральных магистралях нашего города».

Розовый цвет — светофорный объект работает исправно. Красный — связь потеряна. Все неполадки устраняет бригада. Оперативно по звонку дежурного. Он один приглядывает за системой. В перспективе управлять светофорами — диспетчеры смогут со смартфона. В Новосибирске сегодня уже тестируют систему беспроводной связи с регулировщиками движения. Каждый третий в городе к ней уже подключен. Еще одна задача — убрать с улиц старые — ламповые светофоры. Вместо них поставить новые — светодиодные. На центральных магистралях демонтаж уже начали. Водители и пешеходы сразу отметили — появился обратный отсчет. Яркость сигнала — «зеленый-красный» — видны с любой точки. Замена светофоров на одном перекрестке бюджету в среднем обходится в полтора миллиона рублей. К осени только в Новосибирске планируют оснастить новой техникой 45 перекрестков.

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