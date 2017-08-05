Систему «умных» беспроводных светофоров тестируют в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Евгения Шевень, корреспондент: «Именно здесь, на пересечении улиц Сибревкома и Серебренниковской в Новосибирске установили первый светофор. Он был электрический — то есть с лампами. Постовой переключал его вручную. И сейчас на этом же месте установили первый памятник светофору в России».

Усатый постовой отдает честь верному напарнику. Самому главному на дорогах. Словно передает эстафету от человека современной технике. Сегодня за городскими светофорами следит автоматизированная система. Работает круглосуточно. Потоки машин регулируют в режиме онлайн. Сигналы светофора переключают в зависимости от ситуации на дороге.

Евгений Барсуков, заместитель начальника ГБУ НСО СМЭУ: «На каждую магистраль в течение суток меняется до 16 планов координации. В зависимости от загрузки транспорта, от дня недели, от времени суток. Планы координации меняются за счет датчиков транспорта, которые установлены на центральных магистралях нашего города».