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08:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске будет частично закрыто движение по улице Витебской

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске с 7 августа будет прекращено движение транспорта по улице Витебской от улицы Татьяничевой до улицы Тернопольской, сообщают в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать до 1 октября. На данном участке будут проводиться работы по прокладке открытым способом сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого дома.

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

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