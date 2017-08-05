В Челябинске будет частично закрыто движение по улице Витебской
Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.
Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.
В Челябинске с 7 августа будет прекращено движение транспорта по улице Витебской от улицы Татьяничевой до улицы Тернопольской, сообщают в
Ограничения будут действовать до 1 октября. На данном участке будут проводиться работы по прокладке открытым способом сетей
Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.