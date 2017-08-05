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09:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В школах появятся учебники с технологией дополненной реальности

Информационные технологии все больше меняют лицо учебников. Речь в том числе об электронном учебнике-навигаторе по химии для 10-го класса, электронных приложениях к учебным пособиям по предмету Искусство (5-й, 6-й, 7-й классы), а также по иностранным языкам.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Даже электронные версии новых учебных пособий, которые в свободном доступе размещены на Национальном образовательном портале, — это уже не просто PDF-странички, — заместитель директора Национального института образования по научно-методической работе Валентина Гинчук говорит, что в них есть гиперссылки на другие образовательные ресурсы, также размещенные на портале и включающие три модуля: справочно-информационный, контрольно-диагностический и интерактивный.

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Кроме того, авторы пособий используют QR-коды, которые позволяют с помощью цифровых устройств выходить на конкретные материалы, рекомендованные дополнительно.

В новом учебном году в обиход войдет и электронное приложение к учебнику по информатике для 7-го класса — оно будет интерактивным. Еще одна новинка — реализация в учебном пособии Беларусь — наша Радзiма. Падарунак першакласнiку Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь А. Р. Лукашэнкi технологии дополненной реальности.

— При наведении камеры мобильного телефона на иллюстрацию в книге такая технология позволяет оживлять на экране статичные фотографии, просматривать видео (предварительно необходимо скачать бесплатное мобильное приложение). Можно посмотреть, как добывают калийную соль, совершить небольшую виртуальную экскурсию на производство конфет, машин, льняных изделий…

Всего к книге подготовлено 38 видеороликов, — обращает внимание на новации директор издательства Пачатковая школа Ольга Ванина.

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