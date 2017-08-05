В школах появятся учебники с технологией дополненной реальности
Информационные технологии все больше меняют лицо учебников. Речь в том числе об электронном
Информационные технологии все больше меняют лицо учебников. Речь в том числе об электронном
— Даже электронные версии новых учебных пособий, которые в свободном доступе размещены на Национальном образовательном портале, — это уже не просто
Кроме того, авторы пособий используют
В новом учебном году в обиход войдет и электронное приложение к учебнику по информатике для 7-го класса — оно будет интерактивным. Еще одна новинка — реализация в учебном пособии Беларусь — наша Радзiма. Падарунак першакласнiку Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь А. Р. Лукашэнкi технологии дополненной реальности.
— При наведении камеры мобильного телефона на иллюстрацию в книге такая технология позволяет оживлять на экране статичные фотографии, просматривать видео (предварительно необходимо скачать бесплатное мобильное приложение). Можно посмотреть, как добывают калийную соль, совершить небольшую виртуальную экскурсию на производство конфет, машин, льняных изделий…
Всего к книге подготовлено 38 видеороликов, — обращает внимание на новации директор издательства Пачатковая школа Ольга Ванина.