Вернувшись из Италии, София Ротару отметит свой юбилей в Беларуси

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Журналисты, публика на ее концертах, гости официальных страниц в соцсетях в восхищении. По-прежнему все при ней: интеллигентная красота, неподражаемый тембр сильного голоса, любовь поклонников…

Звезды ярче ее на советской эстраде не зажигалось. Была лишь одна равная. Много лет их считали соперницами. Хотя и сейчас, когда все тайное становится явным и назойливым, убедительных подтверждений этому нет. Даже в юбилейных интервью собеседники Ротару не могут обойти давнюю тему.

Но на вопросы об отношениях с Аллой Борисовной София Михайловна только улыбается: Просто мы вышли на большую сцену примерно в одно время. Вот и продолжаем уверенно стоять на ней и делать то, без чего, наверное, не можем жить. Каждая по-своему и каждая для своего зрителя. Нас не догонят!

И правда ведь — еще никому не удавалось приблизиться к их популярности. Обе харизматичные, с песнями-автобиографиями, впервые устранившими барьер недосягаемости между сценой и зрительным залом — таких артисток советская публика раньше не знала. И полюбила их искренне, крепко, как родных. Только за Пугачеву переживали как за взбалмошную родственницу. А на Ротару смотрели как на пример для подражания. И сейчас смотрят.

Пока поклонники гадали, в каком городе София Михайловна отпразднует круглую дату, сама певица размышляла только об одном: как бы никого не обидеть. Свой юбилейный тур она начала еще в конце прошлого года концертами в Германии, где у нее много фанатов из бывшего СССР.

Августовские ставки делались на самые престижные московские залы, но, выступив в Баку на фестивале Жара, Ротару улетела на Сардинию в компании сына, невестки и внуков. Ближайший концерт запланирован у нее в Гомеле на стадионе Центральный 16 сентября. Свое 875-летие город разделит с двумя другими юбилярами: Софией Ротару и Анатолием Ярмоленко, которому 70 исполнится осенью. Любимые артисты споют дуэтом — о таком подарке мечтали наверняка не только гомельчане. Концерт начнется нетрадиционно рано, в 16 часов. И завершится большим городским салютом.

Кстати, вопреки слухам она не поет и никогда не пела под фонограмму. Хотя заговорили об этом еще в 1980-е. Фильм Душа, где певица Свободина, которую сыграла Ротару, теряла голос, публика восприняла буквально. Позже ей пришлось много оправдываться, что, мол, все это было художественным вымыслом. А ведь вымысла там было не так много. Накануне съемок артистка действительно перенесла не одну операцию на связках. Но голос удалось спасти. В прежние годы у нее бывало до 4 концертов в день, причем все вживую. Все так же щедро она тратит свой голос и сегодня. Вспомним ее любимые песни вместе?

И в который раз возникает вопрос: как ей удается так ловко обманывать возраст?

Хуторянка.

Биография Ротару действительно напоминает сюжет красивого фильма о сильных людях и настоящей любви. С самых первых сцен: вот слепая сестра, потерявшая зрение в годы войны, учит ее, совсем еще малышку, народным песням — в селе Маршинцы Черновицкой области они звучали в каждом доме. А тут Соня уже поет в церковном хоре, за что ее грозят исключить из пионеров.

Но не исключают — в масштабах села это было еще не таким криминалом, как позже, в 1970-е, когда она уже спела на сцене Кремлевского дворца съездов, завоевала золотую медаль на песенном конкурсе в Болгарии, снялась в музыкальном фильме Червона рута и стала заслуженной артисткой Украины. Нашла ее, заметила и долго опекала популярнейшая в то время в Черновцах звезда еврейской песни, заслуженная артистка Украины Сиди Таль. Зрителям старшего поколения она должна быть знакома по роли певицы из Бухареста в популярном фильме Девушка с гитарой. Ее муж, заместитель директора Черновицкой филармонии, и стал тем человеком, который привел Соню на сцену…

Червона рута.

После победы на республиканском фестивале народных талантов портрет Софии Ротару украсил журнал Украина. Ее будущий муж Анатолий Евдокименко служил тогда на Урале, и она знать не знала, что судьба уже свела их вместе — стоило Анатолию только увидеть тот журнал, как он решил во что бы то ни стало разыскать девушку на фото. И показать ей свою музыку. Благодаря ему Ротару впервые запела с оркестром…

15 лет назад она стала вдовой. Но и сегодня ее сын, Руслан Евдокименко, безапелляционно опровергает прогнозы всевозможных ясновидящих в интернете, уверяющих, что такая женщина не может оставаться одна: Она всю жизнь любила и продолжает любить только моего папу Анатолия Кирилловича. Семья для нее — главное. Этому я научился у мамы и стараюсь подавать пример своим детям.

Я, ты, он, она.

Сегодня Ротару со смехом вспоминает, что эту песню, впервые прозвучавшую в телефильме Родина моя накануне московской Олимпиады-80, западные журналисты назвали первым русскоязычным рэпом. Не чурается она экспериментов и сегодня. Немало полюбившихся песен прозвучат в Гомеле в новых аранжировках, будут и совершенно неожиданные композиции, обещают организаторы.

В Беларусь София Михайловна приедет с семьей. Сын Руслан — ее продюсер. Невестка Светлана помогает подбирать образы для сцены. Внук Анатолий увлекается музыкой и дизайном. Внучка София появляется на обложках модных журналов и пытается петь. Пока только для себя, — уточняет София Михайловна. И добавляет: Она — моя копия, только улучшенная. В своих интервью она говорит больше не о себе, а о них, своих самых близких людях. Они также в долгу не остаются — внуки, для которых она просто Соня, рассказывают, как с ней весело и интересно, сын вспоминает о случаях на рыбалке и других семейных приключениях. А невестка не забывает поблагодарить за прошлые годы, когда София Михайловна после каждых гастролей забирала внуков к себе, позволяя ей передохнуть.