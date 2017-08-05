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09:01 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск собрал рекордное количество бильярдистов

Участниками турнира среди ПОДА стали представители пяти регионов Дальнего Востока.

В Хабаровске сегодня, 5 августа, стартовали открытые краевые соревнования по бильярдному спорту среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие принимает рекордное количество спортсменов — более 40. А по географии регионов, которые представляют бильярдисты, турнир можно считать дальневосточным.

В город приехали команды из Амурской области, Приморского и Хабаровского краёв, Якутии, и впервые на состязания среди ПОДА в дальневосточную столицу прибыли спортсмены с Сахалина.

«Этот турнир самый большой в России по количеству участников. Даже на чемпионате страны меньше. Готовились к этим соревнованиям очень серьёзно, особенно после майского триумфа сборной края в Москве — нужно держать планку и играть хорошо. Участники готовы, настроены на борьбу, тем более, что другие регионы выставили очень хорошие команды. Есть с кем сразиться», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» тренер сборной Хабаровского края Валерий Пушкарёв.

На победу настроены и женщины: для них изменили формат соревнований и сделали его по типу чемпионата России, где участницы на колясках и спортсменки, играющие стоя, состязаются наравне. У мужчин борьба ожидается более горячая, поскольку участие в турнире принимает абсолютный чемпион страны — комсомольчанин Павел Бокарев, победитель чемпионата России среди колясочников — хабаровчанин Сергей Семёнов, а также его постоянный соперник Алексей Григорьев из Якутии. Эти два спортсмена встречаются в финалах всероссийских состязаний и отбирают друг у друга титулы. Участник из Республики Саха является ещё и призёром чемпионата Европы по пулу, однако сейчас на этот опыт сильно не рассчитывает.

«С пулом уже давно завязал — стало неинтересно, поэтому сейчас играю только в русский. Соревнования в Хабаровске хорошие, друзья здесь, поэтому решил приехать. С Сергеем Семёновым часто встречаемся, но не только он, а все участники сильные — достойные конкуренты. Готовился к этому турниру не усиленно, но победить, конечно, хочется. До декабря других крупных состязаний уже не будет, поэтому опыт хороший», — признался Алексей Григорьев.

Участники соревнуются в личном зачёте, турнир продлится два дня. Мужчины играют в свободную пирамиду, а женщины в Пул-9. Победители получат кубки и грамоты.

«Уровень этого турнира определяет то, что люди сюда едут. В плане организации, судейства, размещения, соревнования привлекают участников. Хабаровск — это тот город, который может принимать чемпионаты всероссийского уровня не только среди обычных спортсменов, но и среди людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил начальник управления по физкультуре и спорту администрации города Александр Леонов.

После состязаний сборная Хабаровского края в сопровождении помощников отправится на море в специальный лагерь «Инвалето». Впервые к бильярдистам из дальневосточной столицы присоединятся спортсмены из Благовещенска. В прошлом году в лагере отдохнули около 200 детей и взрослых.

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