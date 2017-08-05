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12:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вторую волну заражения клещевым энцефалитом фиксируют врачи в Новосибирске

Инфекционисты заявили о начале второй волны заражения клещевым энцефалитом.

Источник: Вести - Новосибирск

Привитым практически ничего не угрожает, хотя врачи не исключают возможность заражения. Но у тех, кто поставил прививки, заболевание протекает в легкой форме и не дает осложнений. Тем же, кто пренебрёг вакцинацией — в случае укуса или наползания клеща — немедленно обращаться к врачу.

За это лето два человека пытались самостоятельно вылечиться в домашних условиях. В итоге спасти их не удалось. Специалисты отмечают, что изменилась география распространения зараженных клещей. Впервые смертельный случай зафиксирован в Подмосковье. Новосибирские инфекционисты имеют громадный многолетний опыт борьбы с заболеванием, и они составляли методические пособия для столичных коллег. .

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