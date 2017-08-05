Вторую волну заражения клещевым энцефалитом фиксируют врачи в Новосибирске

Привитым практически ничего не угрожает, хотя врачи не исключают возможность заражения. Но у тех, кто поставил прививки, заболевание протекает в легкой форме и не дает осложнений. Тем же, кто пренебрёг вакцинацией — в случае укуса или наползания клеща — немедленно обращаться к врачу.