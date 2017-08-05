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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском парке Якутова установили новые скульптуры

Власти города продолжают облагораживать зону отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В любимом месте отдыха десятков тысяч уфимцев — парке Якутова установили новые скульптуры и скамейки. В пресс-службе городской администрации напомнили, что работы по благоустройству продолжаются уже второй год.

Сейчас в парке готовят детскую игровую зону, устанавливают пешеходные ограждения, укладывают плитку, высаживают газон и восстанавливают площадку возле Вечного огня в память о Героях Победы.

— Для создания уюта мы установили в парке скульптуры мальчика, играющего на дудочке и девочки, которая читает книгу. Кроме того, мы поставили дополнительные скамейки, — отметили в пресс-службе администрации Уфы.

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