В уфимском парке Якутова установили новые скульптуры
Власти города продолжают облагораживать зону отдыха.
Власти города продолжают облагораживать зону отдыха.
В любимом месте отдыха десятков тысяч уфимцев — парке Якутова установили новые скульптуры и скамейки. В
Сейчас в парке готовят детскую игровую зону, устанавливают пешеходные ограждения, укладывают плитку, высаживают газон и восстанавливают площадку возле Вечного огня в память о Героях Победы.
— Для создания уюта мы установили в парке скульптуры мальчика, играющего на дудочке и девочки, которая читает книгу. Кроме того, мы поставили дополнительные скамейки, — отметили в