В уфимском парке Якутова установили новые скульптуры

Источник: Комсомольская правда

В любимом месте отдыха десятков тысяч уфимцев — парке Якутова установили новые скульптуры и скамейки. В пресс-службе городской администрации напомнили, что работы по благоустройству продолжаются уже второй год.

Сейчас в парке готовят детскую игровую зону, устанавливают пешеходные ограждения, укладывают плитку, высаживают газон и восстанавливают площадку возле Вечного огня в память о Героях Победы.