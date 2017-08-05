Как спасаются от жары минчане, работающие на улице

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Но так уж устроен человек: вместо того чтобы радоваться наконец улыбнувшемуся солнышку, мы снова ноем и снова ищем спасения. Чувствуем себя счастливее в кинозалах и гипермаркетах, оснащенных мощными кондиционерами, кто-то вообще берет коньки и отправляется на каток. Конечно, самый рай — на берегу озера или речки, в тени деревьев… А если надо на работу? И что, когда эта работа на самом солнцепеке? Корреспонденты СБ решили порасспросить минчан, как они борются с жарой.

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Что и говорить, самым привлекательным в раскаленном асфальтово-бетонном пейзаже кажется огромный холодильник с мороженым. Кажется, вот уж кому повезло с работой — спасение всегда под рукой. Но продавец Коля, с которым мы познакомились возле торгового центра Экспобел, даже под зонтиком чувствовал себя не слишком-то счастливым. Правда, собственный рецепт от жары уже изобрел:

— Мороженое, конечно же, вкусное и прохладное, но калорийное. Даже ложное мороженое, которое из замороженных фруктовых соков. Вы знаете, что стакан апельсинового сока по калорийности не уступает стакану пива? То-то и оно. Так вот: лучший способ немедленно ощутить прохладу — это смочить за ушами холодной водой. Или просто протереть мокрой салфеткой. Эффект потрясающий, и ноль калорий. К тому же это бесплатно и очень экологично.

Но Коля пошел еще дальше: он продемонстрировал свою совершенно волшебную пшикалку с живой водой — обычную пластиковую бутылку с пульверизатором. И тут же обдал себя очередной порцией влаги.

Вообще, минчане, доложу я вам, проявляют удивительную изобретательность. Например, 39-летняя Ира целыми днями работает в лотке с овощами и фруктами. Но когда солнце по-настоящему жарит, крыша и стены, говорит продавец, уже мало помогают. Ира с удовольствием поделилась секретом, который открыла для себя совсем недавно:

— Не буду ничего конкретно вам рекламировать, но в любом отделе косметики легко можно найти массу гелей и кремов с высоким содержанием ментола. Как правило, это средства для борьбы с целлюлитом, так называемые скульпторы тела. Чаще всего их используют девушки во время или после фитнес-тренировок. Так вот имейте в виду: если намазать этой штукой руки, ноги, плечи, то с непривычки вообще замерзнуть можно! Поэтому надо совсем тоню-ю-юсеньким слоем, без фанатизма. А хватает эффекта, между прочим, довольно надолго. Ну и польза как бы двойная получается.

Уличный музыкант Сергей развлек по-настоящему. Мы познакомились недалеко от Комаровского рынка, где он поднимал настроение прохожим позитивными нотками и, казалось, совсем не обижался на палящее солнце:

— У человека всегда при себе есть все, чтобы выжить и быть счастливым. Нужно только уметь этим пользоваться. Вы йогой занимаетесь? Слышали что-нибудь про ситали пранаяму?

И тут же меня просветил: мол, речь идет об охлаждающем дыхании, которое успешно применяют в своей практике йоги. Еще, говорят, оно очень помогает тем, у кого хронически в любую погоду потеют ладони и ступни. Кроме того, этому нехитрому упражнению приписывают большие успехи в очищении крови и борьбе с кожными болезнями. А делается пранаяма так. Надо сложить губы трубочкой и в нее просунуть кончик языка. Потом сделать ртом медленный и глубокий вдох. Затем язык убираем вовнутрь, дыхание задерживаем на 5 секунд и выдыхаем носом. Сергей рекомендует повторять так не меньше 3 — 5 раз в день по 3 — 4 минуты, чтобы окончательно подружиться с солнцем.

Бабушка Полина в свои 76 лет каждый день рискует здоровьем возле подземного перехода на самом солнцепеке, предлагая прохожим нехитрый урожай со своего огорода. Мы купили пару пучков зелени и искренне посочувствовали, дескать, нелегко в такие-то годы приходится.

— Ой, детки, ну что вы такое говорите, солнышко я люблю! У стариков-то кровь уже не такая горячая… А жарко мне становится, только когда милиция появляется. Вот тогда хватаю свои сумки и бегу прятаться… Хотите, чаем вас напою? Он у меня особенный, — и бабуля достала из сумки большой термос, в котором еще с вечера заварила мяту, мелиссу, чабор, шиповник. А в маленькой баночке Полина Анатольевна носит маринованный имбирь — на случай, если на жаре есть захочется. Как фельдшер с большим стажем и просто умудренный жизнью человек она посоветовала нам в жару есть как можно меньше, исключить мясо, острую и соленую пищу, пить только горячие и несладкие напитки. И никаких газировок!

Тахир, торгующий шаурмой в лотке, где, как нам показалось еще градусов на 10 выше, рассказал такую премудрость:

— Позавчера был в гостях у дядьки, ему уже за 70… И тут он мне говорит: Что вы все так мучаетесь? Надо просто утром и вечером мыться дегтярным мылом и не будете ни потеть, ни воду ведрами лакать. Я тут же пошел к нему в ванную, залез под душ, помылся этим мылом… Через 15 — 20 минут въехал — как же клево! Пошел в магазин и купил себе домой сразу пять штук! Очень рекомендую.

Вообще, дегтярное мыло чаще всего используется в борьбе с прыщами. В нем много щелочи, которая сушит кожу и не позволяет жирной коже воспаляться. Так что злоупотреблять им все-таки не стоит.

Но лучше всех, как нам показалось, в эти горячие деньки устроилась 48-летняя Нина — она, по сути, и живет, и работает в… фонтане парка Челюскинцев. Целыми днями собирает со дна монетки, которые бросают туда гости большого города — чтобы вернуться. Впрочем, сама Нина утверждает, что у нее есть и другая, основная работа:

— Только получаю я там мизер и к полудню уже свободна. А с фонтана, как ни крути, на целый день себя питанием обеспечиваю. И от жары не умираю.

Вообще, Нина и ее водный промысел — зрелище совершенно отдельное. Только представьте: с виду неприметная, хотя довольно тучная тетенька сидит неподалеку от фонтана на скамейке, ест мороженое и не сводит глаз с искусственного водоема. При этом вся мокрая… Впрочем, где написано, что мокрым тут нельзя? Через какое-то время Нина прямо в одежде и обуви идет в фонтан и с самым невозмутимым видом начинает чистить дно. Народ, конечно, реагирует по-разному. Кто-то поругивает, кто-то откровенно смеется, а некоторых ее приседания забавляют настолько, что в воду тут же летит вся имеющаяся мелочь ради нескольких минут уникальной видеосъемки. Но большинство, как показалось, импровизированной городской русалке просто завидуют — и не столько ее трофеям, сколько приятным водным процедурам.

СОВЕТ СБ.