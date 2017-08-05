Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
«Щастьематеринства»: почему не нужно завидовать мамам
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Отпуск с дымком
13:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как спасаются от жары минчане, работающие на улице

Еще недавно мы жаловались на отсутствие лета и даже успели смириться с капризами погоды. И вдруг — нате вам: на столбиках термометров уже который день ближе к 30 по Цельсию, а кое-где и выше.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Но так уж устроен человек: вместо того чтобы радоваться наконец улыбнувшемуся солнышку, мы снова ноем и снова ищем спасения. Чувствуем себя счастливее в кинозалах и гипермаркетах, оснащенных мощными кондиционерами, кто-то вообще берет коньки и отправляется на каток. Конечно, самый рай — на берегу озера или речки, в тени деревьев… А если надо на работу? И что, когда эта работа на самом солнцепеке? Корреспонденты СБ решили порасспросить минчан, как они борются с жарой.

Читайте также
Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017

Что и говорить, самым привлекательным в раскаленном асфальтово-бетонном пейзаже кажется огромный холодильник с мороженым. Кажется, вот уж кому повезло с работой — спасение всегда под рукой. Но продавец Коля, с которым мы познакомились возле торгового центра Экспобел, даже под зонтиком чувствовал себя не слишком-то счастливым. Правда, собственный рецепт от жары уже изобрел:

— Мороженое, конечно же, вкусное и прохладное, но калорийное. Даже ложное мороженое, которое из замороженных фруктовых соков. Вы знаете, что стакан апельсинового сока по калорийности не уступает стакану пива? То-то и оно. Так вот: лучший способ немедленно ощутить прохладу — это смочить за ушами холодной водой. Или просто протереть мокрой салфеткой. Эффект потрясающий, и ноль калорий. К тому же это бесплатно и очень экологично.

Но Коля пошел еще дальше: он продемонстрировал свою совершенно волшебную пшикалку с живой водой — обычную пластиковую бутылку с пульверизатором. И тут же обдал себя очередной порцией влаги.

Вообще, минчане, доложу я вам, проявляют удивительную изобретательность. Например, 39-летняя Ира целыми днями работает в лотке с овощами и фруктами. Но когда солнце по-настоящему жарит, крыша и стены, говорит продавец, уже мало помогают. Ира с удовольствием поделилась секретом, который открыла для себя совсем недавно:

— Не буду ничего конкретно вам рекламировать, но в любом отделе косметики легко можно найти массу гелей и кремов с высоким содержанием ментола. Как правило, это средства для борьбы с целлюлитом, так называемые скульпторы тела. Чаще всего их используют девушки во время или после фитнес-тренировок. Так вот имейте в виду: если намазать этой штукой руки, ноги, плечи, то с непривычки вообще замерзнуть можно! Поэтому надо совсем тоню-ю-юсеньким слоем, без фанатизма. А хватает эффекта, между прочим, довольно надолго. Ну и польза как бы двойная получается.

Уличный музыкант Сергей развлек по-настоящему. Мы познакомились недалеко от Комаровского рынка, где он поднимал настроение прохожим позитивными нотками и, казалось, совсем не обижался на палящее солнце:

— У человека всегда при себе есть все, чтобы выжить и быть счастливым. Нужно только уметь этим пользоваться. Вы йогой занимаетесь? Слышали что-нибудь про ситали пранаяму?

И тут же меня просветил: мол, речь идет об охлаждающем дыхании, которое успешно применяют в своей практике йоги. Еще, говорят, оно очень помогает тем, у кого хронически в любую погоду потеют ладони и ступни. Кроме того, этому нехитрому упражнению приписывают большие успехи в очищении крови и борьбе с кожными болезнями. А делается пранаяма так. Надо сложить губы трубочкой и в нее просунуть кончик языка. Потом сделать ртом медленный и глубокий вдох. Затем язык убираем вовнутрь, дыхание задерживаем на 5 секунд и выдыхаем носом. Сергей рекомендует повторять так не меньше 3 — 5 раз в день по 3 — 4 минуты, чтобы окончательно подружиться с солнцем.

Бабушка Полина в свои 76 лет каждый день рискует здоровьем возле подземного перехода на самом солнцепеке, предлагая прохожим нехитрый урожай со своего огорода. Мы купили пару пучков зелени и искренне посочувствовали, дескать, нелегко в такие-то годы приходится.

— Ой, детки, ну что вы такое говорите, солнышко я люблю! У стариков-то кровь уже не такая горячая… А жарко мне становится, только когда милиция появляется. Вот тогда хватаю свои сумки и бегу прятаться… Хотите, чаем вас напою? Он у меня особенный, — и бабуля достала из сумки большой термос, в котором еще с вечера заварила мяту, мелиссу, чабор, шиповник. А в маленькой баночке Полина Анатольевна носит маринованный имбирь — на случай, если на жаре есть захочется. Как фельдшер с большим стажем и просто умудренный жизнью человек она посоветовала нам в жару есть как можно меньше, исключить мясо, острую и соленую пищу, пить только горячие и несладкие напитки. И никаких газировок!

Тахир, торгующий шаурмой в лотке, где, как нам показалось еще градусов на 10 выше, рассказал такую премудрость:

— Позавчера был в гостях у дядьки, ему уже за 70… И тут он мне говорит: Что вы все так мучаетесь? Надо просто утром и вечером мыться дегтярным мылом и не будете ни потеть, ни воду ведрами лакать. Я тут же пошел к нему в ванную, залез под душ, помылся этим мылом… Через 15 — 20 минут въехал — как же клево! Пошел в магазин и купил себе домой сразу пять штук! Очень рекомендую.

Вообще, дегтярное мыло чаще всего используется в борьбе с прыщами. В нем много щелочи, которая сушит кожу и не позволяет жирной коже воспаляться. Так что злоупотреблять им все-таки не стоит.

Но лучше всех, как нам показалось, в эти горячие деньки устроилась 48-летняя Нина — она, по сути, и живет, и работает в… фонтане парка Челюскинцев. Целыми днями собирает со дна монетки, которые бросают туда гости большого города — чтобы вернуться. Впрочем, сама Нина утверждает, что у нее есть и другая, основная работа:

— Только получаю я там мизер и к полудню уже свободна. А с фонтана, как ни крути, на целый день себя питанием обеспечиваю. И от жары не умираю.

Вообще, Нина и ее водный промысел — зрелище совершенно отдельное. Только представьте: с виду неприметная, хотя довольно тучная тетенька сидит неподалеку от фонтана на скамейке, ест мороженое и не сводит глаз с искусственного водоема. При этом вся мокрая… Впрочем, где написано, что мокрым тут нельзя? Через какое-то время Нина прямо в одежде и обуви идет в фонтан и с самым невозмутимым видом начинает чистить дно. Народ, конечно, реагирует по-разному. Кто-то поругивает, кто-то откровенно смеется, а некоторых ее приседания забавляют настолько, что в воду тут же летит вся имеющаяся мелочь ради нескольких минут уникальной видеосъемки. Но большинство, как показалось, импровизированной городской русалке просто завидуют — и не столько ее трофеям, сколько приятным водным процедурам.

СОВЕТ СБ.

Любительницам украшений, особенно сделанных из металла, лучше обойтись в жару самым минимумом, а то и вовсе пока не носить. Дело в том, что металлические аксессуары поглощают тепло, которое в дальнейшем из них впитывает тело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+24°
полупрозрачная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
83 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Сирии
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Семин уважает Хабаровск: анонс субботних матчей РФПЛ "СКА-Хабаровск" перед игрой с "Локо" пополнился сербским форвардом-гастролером. Программа четвертого тура РФПЛ продолжится в субботу тремя матчами
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь