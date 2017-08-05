Как спасаются от жары минчане, работающие на улице
Еще недавно мы жаловались на отсутствие лета и даже успели смириться с капризами погоды. И вдруг — нате вам: на столбиках термометров уже который день ближе к 30 по Цельсию, а
Еще недавно мы жаловались на отсутствие лета и даже успели смириться с капризами погоды. И вдруг — нате вам: на столбиках термометров уже который день ближе к 30 по Цельсию, а
Но так уж устроен человек: вместо того чтобы радоваться наконец улыбнувшемуся солнышку, мы снова ноем и снова ищем спасения. Чувствуем себя счастливее в кинозалах и гипермаркетах, оснащенных мощными кондиционерами,
Что и говорить, самым привлекательным в раскаленном
— Мороженое, конечно же, вкусное и прохладное, но калорийное. Даже ложное мороженое, которое из замороженных фруктовых соков. Вы знаете, что стакан апельсинового сока по калорийности не уступает стакану пива?
Но Коля пошел еще дальше: он продемонстрировал свою совершенно волшебную пшикалку с живой водой — обычную пластиковую бутылку с пульверизатором. И тут же обдал себя очередной порцией влаги.
Вообще, минчане, доложу я вам, проявляют удивительную изобретательность. Например, 39-летняя Ира целыми днями работает в лотке с овощами и фруктами. Но когда солнце
— Не буду ничего конкретно вам рекламировать, но в любом отделе косметики легко можно найти массу гелей и кремов с высоким содержанием ментола. Как правило, это средства для борьбы с целлюлитом, так называемые скульпторы тела. Чаще всего их используют девушки во время или после
Уличный музыкант Сергей развлек
— У человека всегда при себе есть все, чтобы выжить и быть счастливым. Нужно только уметь этим пользоваться. Вы йогой занимаетесь? Слышали
И тут же меня просветил: мол, речь идет об охлаждающем дыхании, которое успешно применяют в своей практике йоги. Еще, говорят, оно очень помогает тем, у кого хронически в любую погоду потеют ладони и ступни. Кроме того, этому нехитрому упражнению приписывают большие успехи в очищении крови и борьбе с кожными болезнями. А делается пранаяма так. Надо сложить губы трубочкой и в нее просунуть кончик языка. Потом сделать ртом медленный и глубокий вдох. Затем язык убираем вовнутрь, дыхание задерживаем на 5 секунд и выдыхаем носом. Сергей рекомендует повторять так не меньше 3 — 5 раз в день по 3 — 4 минуты, чтобы окончательно подружиться с солнцем.
Бабушка Полина в свои 76 лет каждый день рискует здоровьем возле подземного перехода на самом солнцепеке, предлагая прохожим нехитрый урожай со своего огорода. Мы купили пару пучков зелени и искренне посочувствовали, дескать, нелегко в
— Ой, детки, ну что вы такое говорите, солнышко я люблю! У
Тахир, торгующий шаурмой в лотке, где, как нам показалось еще градусов на 10 выше, рассказал такую премудрость:
— Позавчера был в гостях у дядьки, ему уже за 70… И тут он мне говорит: Что вы все так мучаетесь? Надо просто утром и вечером мыться дегтярным мылом и не будете ни потеть, ни воду ведрами лакать. Я тут же пошел к нему в ванную, залез под душ, помылся этим мылом… Через 15 — 20 минут въехал — как же клево! Пошел в магазин и купил себе домой сразу пять штук! Очень рекомендую.
Вообще, дегтярное мыло чаще всего используется в борьбе с прыщами. В нем много щелочи, которая сушит кожу и не позволяет жирной коже воспаляться. Так что злоупотреблять им
Но лучше всех, как нам показалось, в эти горячие деньки устроилась 48-летняя Нина — она, по сути, и живет, и работает в… фонтане парка Челюскинцев. Целыми днями собирает со дна монетки, которые бросают туда гости большого города — чтобы вернуться. Впрочем, сама Нина утверждает, что у нее есть и другая, основная работа:
— Только получаю я там мизер и к полудню уже свободна. А с фонтана, как ни крути, на целый день себя питанием обеспечиваю. И от жары не умираю.
Вообще, Нина и ее водный промысел — зрелище совершенно отдельное. Только представьте: с виду неприметная, хотя довольно тучная тетенька сидит неподалеку от фонтана на скамейке, ест мороженое и не сводит глаз с искусственного водоема. При этом вся мокрая… Впрочем, где написано, что мокрым тут нельзя? Через
СОВЕТ СБ.
Любительницам украшений, особенно сделанных из металла, лучше обойтись в жару самым минимумом, а то и вовсе пока не носить. Дело в том, что металлические аксессуары поглощают тепло, которое в дальнейшем из них впитывает тело.