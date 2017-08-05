Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
«Щастьематеринства»: почему не нужно завидовать мамам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
МиГ-41 получит новейшее электромагнитное оружие – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
15:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Улицу 7-ю Гвардейскую в Волгограде перекроют на 5 ночей

Начавшийся ремонт улицы 7-й Гвардейской в Волгограде чреват ограничением для движения транспорта, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии. Каждую ночь с 5 по 9 августа с 22:00 до 7:00 движение транспорта здесь будет ограничено.

Площадь участка, который подвергнется ремонту, составляет около 8 тысяч квадратных метров, отмечают в городской администрации.

Срезается изношенный асфальт на дороге, в выходные здесь начнут укладывать нижний выравнивающий слой асфальтобетона. Ремонт организован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за ситуации с Siemens
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Додон попросил Россию воздержаться от санкций против Молдавии
На украинско-польской границе СБУ ведет поиски Саакашвили
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Сирии
Порошенко совершил полет на истребителе Миг-29 (видео)
Спорт
Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит» Перед центральным матчем 4-го тура представляем 5 фактов в пользу "Спартака"
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь