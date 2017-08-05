Улицу 7-ю Гвардейскую в Волгограде перекроют на 5 ночей
Начавшийся ремонт улицы 7-й Гвардейской в Волгограде чреват ограничением для движения транспорта, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Начавшийся ремонт улицы 7-й Гвардейской в Волгограде чреват ограничением для движения транспорта, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Площадь участка, который подвергнется ремонту, составляет около 8 тысяч квадратных метров, отмечают в городской администрации.
Срезается изношенный асфальт на дороге, в выходные здесь начнут укладывать нижний выравнивающий слой асфальтобетона. Ремонт организован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».