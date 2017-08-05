Улицу 7-ю Гвардейскую в Волгограде перекроют на 5 ночей

Начавшийся ремонт улицы 7-й Гвардейской в Волгограде чреват ограничением для движения транспорта, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии. Каждую ночь с 5 по 9 августа с 22:00 до 7:00 движение транспорта здесь будет ограничено.