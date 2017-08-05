Маршруты четырех автобусов изменили с 5 августа

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Автобусы № 151 и 151к теперь будут заезжать к стадиону «Огонек».

От конечной остановки «3-я Радиальная улица» автобусы проедут по кругу Спортивной улицы к остановке «Стадион “Огонек”», а далее вернутся на свою трассу.

Автобусы № 182 и 245 временно изменят маршрут из-за строительных работ. При следовании к станции Бирюлево-Товарная после остановки «Детская музыкальная школа № 74» они будут следовать по Элеваторному переулку и новой объездной дороге под эстакадой с выездом на свой привычный маршрут в районе дома № 3 по Касимовской улице.

Расположение остановок при этом не меняется.