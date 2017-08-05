Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
«Щастьематеринства»: почему не нужно завидовать мамам
Наследников имущества защитит новый закон
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
11:40 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Маршруты четырех автобусов изменили с 5 августа

Изменения введены из-за ремонтных работ и добавления новых остановок.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Читайте также
Движение по нескольким столичным улицам ограничат

Автобусы № 151 и 151к теперь будут заезжать к стадиону «Огонек».

От конечной остановки «3-я Радиальная улица» автобусы проедут по кругу Спортивной улицы к остановке «Стадион “Огонек”», а далее вернутся на свою трассу.

Автобусы № 182 и 245 временно изменят маршрут из-за строительных работ. При следовании к станции Бирюлево-Товарная после остановки «Детская музыкальная школа № 74» они будут следовать по Элеваторному переулку и новой объездной дороге под эстакадой с выездом на свой привычный маршрут в районе дома № 3 по Касимовской улице.

Расположение остановок при этом не меняется.

Кроме того, изменяются номера маршрутов автобуса № 84а и троллейбуса № 63к. Маршрут автобуса № 84а «Савеловский вокзал» — «Метро “Динамо”» получает новый номер 384, а троллейбусы № 63к «138-й квартал Выхина» — «Метро “Таганская”» будут ходить под номером 63. Трассы следования останутся без изменений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Ракке
Одного из заблокированных в шахте «Мир» рабочих эвакуировали
CША запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Семин уважает Хабаровск: анонс субботних матчей РФПЛ "СКА-Хабаровск" перед игрой с "Локо" пополнился сербским форвардом-гастролером. Программа четвертого тура РФПЛ продолжится в субботу тремя матчами
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь