Маршруты четырех автобусов изменили с 5 августа
Изменения введены
Изменения введены
Автобусы № 151 и 151к теперь будут заезжать к стадиону «Огонек».
От конечной остановки «3-я Радиальная улица» автобусы проедут по кругу Спортивной улицы к остановке «Стадион “Огонек”», а далее вернутся на свою трассу.
Автобусы № 182 и 245 временно изменят маршрут
Кроме того, изменяются номера маршрутов автобуса № 84а и троллейбуса № 63к. Маршрут автобуса № 84а «Савеловский вокзал» — «Метро “Динамо”» получает новый номер 384, а троллейбусы № 63к «138-й квартал Выхина» — «Метро “Таганская”» будут ходить под номером 63. Трассы следования останутся без изменений.