Какие схемы используют нелегальные мигранты при попытке пересечения границы с Евросоюзом

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Схем, каким образом можно преодолеть границу, придумано немало, и все они рано или поздно раскрываются. О наиболее интересных из них узнала корреспондент Р.

Читайте также Пункт пропуска «Комарин» на границе с Украиной временно закрыт

Миграция должна быть прозрачной.

Есть такая закономерность — после неудачных попыток официально выехать в страны Западной Европы отдельные граждане пытаются пересечь границу в обход пунктов пропуска. Образно говоря, если европейские пограничники не пускают в дверь, стоит попробовать найти окно.

Ежегодно сотрудники Брестской погран-группы за нарушение границы привлекают к ответственности от 80 до 150 человек.

Ежегодно сотрудники Брестской погрангруппы за нарушение границы привлекают к ответственности от 80 до 150 человек. В прошлом году более 500 были наказаны за нарушение пограничного режима. И число нарушений только растет — с начала этого года было составлено уже более 90 административных протоколов в отношении иностранцев, пытавшихся тайком попасть на территорию сопредельных государств — Польши или Украины.

Официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев даже составил топ-лист стран, граждан которых часто отлавливают вблизи пограничной зоны без документов:

— В нашем списке нелегальных мигрантов в этом году больше всего представителей чеченской и дагестанской национальностей, то есть граждан России, — их 25 человек. Затем следуют страны азиатского региона — Пакистан, Бангладеш, Турция, Иран, Индия. Ненамного отстают африканские республики — Тунис, Нигерия, Марокко, Сенегал. Предпринимали попытки незаконно пересечь госграницу и подданные экзотических стран, например, Кубы.

Как действуют серые туристы? Кто как. Одни пробуют открыть потайную дверь в системе охраны государственной границы самостоятельно, просчитывая дорогу через мобильные приложения — Google Map, Navitel и Яндекс карты. Другие заручаются помощью контрабандистов. Бывало и так, что искателям лучшей доли в странах Евросоюза помогали жители приграничья. Так или иначе за последние полгода брестские борцы с нелегальной миграцией пресекли уже три крупных канала нелегальной переправки иностранцев в страны ЕС. Они говорят, что роднит их одно — цепочка организаторов всегда тянется из Российской Федерации через нашу страну и замыкается она где-то на территории Украины.

В одном из случаев спасительную соломинку желающим без виз и других документов очутиться в Европе протянул выходец из Вьетнама. Нгуен (назовем его так) много лет назад обосновался в России. Женился на русской, даже завел детей. С виду он был вполне законопослушный гражданин. Но, как оказалось, это ошибочно: основной доход Нгуена формировался именно за счет организации нелегальной миграции. Вместе с подельниками из Беларуси и Украины азиат проворачивал поставки вьетнамцев в ЕС. Сначала под разными предлогами, например, в целях туризма, вьетнамцы приезжали в Россию. Потом там формировалась группа примерно из десяти человек. Их паковали по машинам и доставляли вполне легально к нам в Беларусь. Границы между двумя государствами нет, чем нарушители успешно пользовались. В общем, до белорусско-польского рубежа они добирались без приключений.

На подъезде к границе кортеж встречал местный сообщник. Это был связанный с контрабандой местный житель, который знает механизмы работы границы. Ему платили за то, что он показывал, где находится окно в Европу, и потом переправлял через него нелегалов. По необходимости помощник давал отсидеться иностранцам в каком-нибудь заброшенном доме пару-тройку дней.

Начальник 6-го управления по Брестской области главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Александр Лаврукович знает, как действуют посредники дальше:

— Так называемых черных нелегалов, то есть граждан, у которых нет законного права на транзит через нашу страну, обычно пытаются перевести через государственную границу вне установленных пунктов пропуска на территорию Евросоюза, предварительно подвезя к линии границы на легковых автомобилях.

Каждый вид транспорта тщательно досматривается.

Цена вопроса? За каждую душу организатор зарабатывал 1—1,5 тысячи долларов. Отдельно получал зарплату и белорусский курьер. Не оставался в обиде и получатель живой посылки — тот, кто встречает гостей на украинской или польской стороне. Принимать группу, похоже, должен был давно легализованный там иммигрант. Ему необходимо было доставить нелегалов до предположительного места размещения в новой стране.

Вьетнамский канал раскрыли в прошлом году. Информацию о зачинщике-вьетнамце 6-е управление передало в ФСБ России. Организатор международной организованной преступной группы в итоге был осужден на пять лет лишения свободы и уже отбывает наказание. Предстали перед судом и его компаньоны из числа наших соотечественников. Правда, эти дела еще слушаются в судах.

Изощренный способ преодоления контрольно-следовой полосы пять лет назад решила опробовать группа индусов. Девять путешественников из Дели и двое их пособников-белорусов разработали… план перепрыгивания через госграницу. В прямом смысле слова. Миновать сигнализационную систему и вспаханную демаркационную полосу они намеревались на натянутых через деревья канатах с креплениями из автомобильных ремней безопасности. Тренировались спайдермены на чердаке у своих пособников — в Брестском регионе. Однако осуществить задуманное так и не довелось. Помешали пограничники. Вскоре после задержания организаторы-белорусы отправились в места лишения свободы, а их несостоявшиеся клиенты были департированы.

Факторы и векторы.

Стоит оговориться сразу, мигранты в приграничной зоне — гости нечастые. Начальник отдела по противодействию экстремизму и нелегальной миграции 6-го управления ГУБОПиК МВД Александр Карпук указывает на смещение вектора нелегальной миграции в направлении Украины:

— Из Брестского региона попасть на территорию Евросоюза крайне сложно. Ловим мы их. Поэтому организаторы меняют маршруты: из Беларуси едут в Украину, а уже оттуда — в Польшу. Используют так называемый треугольник в районе агрогородка Томашовка Брестского района, образованный границами трех государств — Беларуси, Украины и Польши.

Но и этот маневр искателей приключений наши оперативники в связке с пограничниками быстро рассекретили. Кстати, вышеупомянутых вьетнамцев тоже пробовали вывозить по томашовской петле. Вы уже знаете, что из этого вышло.

Любопытно, что в азиатском деле была замешана родня руководства районной государственной администрации города Владимир-Волынский, а также местные богачи. Чтобы обезвредить украинское звено, сотрудники 6-го управления установили за ними контроль через пограничные службы. Подробностями громкого задержания делится Александр Лаврукович:

— Один из участников, достаточно состоятельный человек, решил отдохнуть в кобринском аквапарке со своим 12-летним сыном. Мы получили информацию, как только подозреваемый въехал на территорию нашей страны.

Оперативники встретили украинца у входа в аквапарк. Задержали. Ребенок дожидался маму (милиционеры вызвали супругу по телефону) под присмотром сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних. Состоятельный папа пытался откупиться от правосудия: предлагал чуть ли не полмиллиона долларов на брата. Но получил отказ. Сейчас владимиро-волынский нувориш отбывает срок в тюрьме. Получил пять лет лишения свободы. К слову, максимальная санкция статьи 371−1 Уголовного кодекса за организацию незаконной миграции предусматривает до семи лет лишения свободы. Не исключена при этом и конфискация имущества.

Брестской погрангруппой только с начала этого года было составлено уже более 90 административных протоколов в отношении иностранцев, пытавшихся тайком попасть на территорию сопредельных государств.

Одним ученье — свет, другим — тюрьма.

Оперативная работа по выявлению и пресечению каналов нелегальной миграции во многом строится на взаимодействии сотрудников МВД и местных органов власти. Как это выглядит на практике, узнаем из свежего примера от представителя Брестской погрангруппы Олега Голубца:

Контрольно-следовая полоса — распаханная линия земли вдоль границы, фиксирующая ее пересечение нарушителями.

— В начале марта брестские пограничники во взаимодействии с сотрудниками Департамента охраны МВД в непосредственной близости к государственной границе задержали пятерых граждан Бангладеш. В ходе разбирательства выяснилось, что четверо парней и девушка получили визы в белорусском посольстве в Дели в ноябре 2016 года якобы для обучения в Витебском государственном технологическом университете. В начале декабря студенты прибыли в Национальный аэропорт Минск, откуда направились в Витебск, где и зарегистрировались.

Однако конечной целью молодых людей были вовсе не корочки диплома и знания, а лучшие условия жизни в странах ЕС. Уже 14 февраля вся компания выехала в Брест, где и попыталась незаконно пересечь границу. Начальник управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома Александр Томашев, говоря об этом эпизоде, называет его симптоматическим и даже рассуждает о необходимости пересмотра механизмов приемной кампании в вузы для иностранцев:

— Безусловно, не все иностранные студенты, обучающиеся в наших высших учебных заведениях, используют легальный статус для попытки незаконно попасть в страны Евросоюза. Но факты есть, и они не единичные. Ежемесячно мы проводим с руководством университетов совместные совещания по этой теме. Введена практика, когда за группой из 15 иностранных слушателей закрепляется куратор, являющийся штатным преподавателем. Контакт с иностранной молодежью должен быть постоянный. Кроме того, мы предлагаем ввести обязательные беседы с иностранными абитуриентами посредством интернет-связи. Многие университеты мира практикуют предварительные Skype-собеседования, в ходе которых выясняется истинная мотивация молодого человека, а также уровень его знаний. Не мешало бы учебным заведениям, если они заинтересованы в иностранных студентах, самим выступать в роли рекрутов, а не действовать через посредников.

Знаете, чем закончилась история под кодовым названием Бангладеш? Примерно пятидесяти студентам аннулировали белорусские визы и отправили их на родину.

Прыжок по ту сторону границы.

Сотрудники 6-го управления по Брестской области и пограничники рассказывают такие истории, что позавидуют голливудские сценаристы. Например, пару лет назад из нашей страны депортировали украинку. На тот момент дама 1976 года рождения прижилась в наших краях: встречалась с белорусом, подрабатывала. В общем, чтобы воссоединиться с любимым, молодая особа… поменяла в Украине имя и фамилию, а вместе с тем — паспорт. Распознать обман удалось по отпечаткам пальцев. Ведь все иностранцы, которые регистрируются для временного проживания в нашей стране, проходят дактилоскопию. А гражданство у таинственной незнакомки было-то прежним.

Другую хитроумную уловку намеревались осуществить сирийские спортсмены. В Национальный аэропорт Минск прибыла группа атлетов из Сирии. Ехали они с белорусскими визами на реальное соревнование. Однако, загрузившись в микроавтобус, потенциальные чемпионы почему-то устремились не в гостиницу, а к белорусско-польской границе. Наверное, вы уже поняли, что обман вовремя раскусили.

Изобретательно пытаются пробраться через госграницу нелегалы и в легальных пунктах пропуска. Недавний случай припоминает Сергей Дмитриев:

— Буквально 14 июля, по информации граждан, пересекающих границу в пункте пропуска Козловичи, брестские пограничники задержали на режимной территории двоих граждан России. Мужчины проникли в прицеп грузового автомобиля и надеялись таким несложным способом пересечь границу.

Нередко нарушители используют широко распространенные мобильные навигаторы. Но места, где возможно беспрепятственно пересечь границу, на картах не обозначены.

Есть еще один важный рычаг в борьбе с противоправными каналами переправки людей. Как говорилось выше, часть нелегалов останавливают на подступах к пограничной зоне или пограничной полосе. Так вот помощь пограничникам оказывают те, кто живет и работает в приграничье. Созданы добровольные дружины, охраняющие рубежи нашей страны, в сельской местности открыты патриотические классы и отряды юных друзей пограничников.

Конечно, за помощь практикуется и система бонусов. По итогам квартала командиры пограничной части издают приказы о награждении денежной премией активистов, помогавших в задержании нарушителей. Впрочем, сами дружинники отмечают: главное не деньги, а неравнодушие и ответственность за безопасность государства. Пограничники не скрывают, что поддержка добровольных помощников порой эффективнее самых современных средств слежения:

— Нарушитель всегда приметен. Хоть на нем и не будет яркой одежды, но в руках всегда карта или мобильный телефон с включенной навигацией, за спиной — лишь дорожная сумка или рюкзак. У местных подозрительный путешественник часто спрашивает дорогу к границе.

Виталий НАУМЧИК, временно исполняющий обязанности по должности начальника Департамента по гражданству и миграции МВД:

— Миграционная ситуация в стране, оставаясь стабильной, продолжает характеризоваться тенденциями использования нашей территории в качестве транзитной — для нелегального следования мигрантов в Евросоюз. Кроме того, реализация совместных с иностранными государствами инвестиционных проектов, выбор в качестве стратегических партнеров ряда государств, ранее представлявших определенную опасность в миграционном отношении, упрощение визовых процедур с широким спектром стран, введение нами безвизового режима — все это требует адекватных мер по предотвращению рисков и угроз, связанных со значительным притоком в нашу страну трудовых мигрантов, иностранных студентов и потенциальных беженцев. При этом удельный вес преступлений, зарегистрированных в 2016 году и совершенных иностранцами, в общем количестве преступлений, зарегистрированных в республике за указанный период, колеблется от 1,3 до 1,4% и не оказывает существенного влияния на формирование криминогенной обстановки. Это самый низкий уровень преступности в мигрантской среде на просторах СНГ.

СПРАВОЧНО.

Несколько дней назад троих нелегалов из Индии, а заодно и организаторов канала незаконной миграции задержали наши пограничники в Гродненском районе. Гости из Дели пытались через Польшу попасть во Францию. Взяли их прямо на демаркационной полосе. Теперь за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима нарушителей ожидает внушительный штраф — до 100 базовых величин — и депортация.

ФАКТ.

Брестские борцы с организованной преступностью ежегодно заворачивают около пяти каналов нелегальной миграции.