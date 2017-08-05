Победитель SIM-2017 упал на финише
Краснодарского спортсмена приводили в чувство врачи.
Краснодарского спортсмена приводили в чувство врачи.
ЧП на Сибирском международном марафоне. Победитель марафонской дистанции среди мужчин Андрей Лейман, достигнув финиша, без сил свалился на асфальт. Как сообщает «БК55», к краснодарскому бегуну тут же прибежали врачи и стали приводить его в сознание нашатырём. Победитель смог подняться на ноги лишь через три минуты.
Краснодарский легкоатлет отличился на SIM-2017 тем, что одновременно лидировал во время бега и первым преодолел финишную ленточку. Обычно вперёд вырывается не тот, кто всю дистанцию держится первым.