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10:39 (мск), источник: Om1.ru

Победитель SIM-2017 упал на финише

Краснодарского спортсмена приводили в чувство врачи.

ЧП на Сибирском международном марафоне. Победитель марафонской дистанции среди мужчин Андрей Лейман, достигнув финиша, без сил свалился на асфальт. Как сообщает «БК55», к краснодарскому бегуну тут же прибежали врачи и стали приводить его в сознание нашатырём. Победитель смог подняться на ноги лишь через три минуты.

Краснодарский легкоатлет отличился на SIM-2017 тем, что одновременно лидировал во время бега и первым преодолел финишную ленточку. Обычно вперёд вырывается не тот, кто всю дистанцию держится первым.

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