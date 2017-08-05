Знойный август: в Крыму воздух прогрет до +39, море — как парное молоко

«4—9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7º и более», — уточнили синоптики.
Так, в субботу температура воздуха днем составит от +34 до +39 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, его сила составит 7−12 м/с, местами до 15 м/с.
В Симферополе в субботу малооблачно, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +21…+23 градуса, днем — +36…+38. Такая же погода ожидается и на ЮБК, только ночная температура будет выше — +27…+29 градусов.
В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью — +22…+24 градуса, днем — +34…+36.
Черное море у берегов Евпатории и Черноморского прогрето до +26 градусов, в Феодосии и Ялте — до +24, в Алуште и в районе Карадага — до +23, в Севастополе — до +24…+26. Температура воды в Керченском проливе и Азовском море составляет +26 градуса.