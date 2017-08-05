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13:27 (мск), источник: РИА Крым

Знойный август: в Крыму воздух прогрет до +39, море — как парное молоко

В субботу, 5 августа, в Крыму будет переменная облачность и сохранится чрезвычайная пожарная опасность, осадков не предвидится. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

«4—9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7º и более», — уточнили синоптики.

Так, в субботу температура воздуха днем составит от +34 до +39 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, его сила составит 7−12 м/с, местами до 15 м/с.

В Симферополе в субботу малооблачно, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +21…+23 градуса, днем — +36…+38. Такая же погода ожидается и на ЮБК, только ночная температура будет выше — +27…+29 градусов.

В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью — +22…+24 градуса, днем — +34…+36.

Черное море у берегов Евпатории и Черноморского прогрето до +26 градусов, в Феодосии и Ялте — до +24, в Алуште и в районе Карадага — до +23, в Севастополе — до +24…+26. Температура воды в Керченском проливе и Азовском море составляет +26 градуса.

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