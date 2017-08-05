На разобранных Владивостокских тротуарах появились рабочие

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Владивосток, 5 августа, PrimaMedia.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 5 августа, проинспектировал ход ремонтных работ на ул. Светланской и Народном проспекте сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. Пустовавшие долгое время тротуары в центре города наполнились рабочими.

«На пешеходной зоне улицы Светланской, которая стала первой точкой инспекции, началась укладка брусчатки. Предварительно специалисты дорожных служб провели работы по переустановке бордюров на бетонную основу — это необходимо было сделать для устойчивости. Прочность бетонной основы не позволит бордюру “съехать” или выпасть со своего места», — говорится в сообщении пресс-службы.

Константин Межонов, заслушав информацию о ходе работ, напомнил, что подрядчикам необходимо соблюдать высокие темпы и при этом работы выполнить качественно.

Затем Межонов и специалисты мэрии проверили ход работ на Народном проспекте, где также ведётся комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,5 километра. На днях специалисты завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке, где был проведён демонтаж трамвайных путей. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия для создания продольного и поперечного уклонов автодороги.

«Планируется, что немного позже специалисты приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также к выполнению благоустройства территории после проведения работ. Как рассказали представители подрядной организации, работы ведутся в соответствии с графиком», — сообщает пресс-служба.