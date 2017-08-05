На разобранных Владивостокских тротуарах появились рабочие
На Светланской они начали укладывать новую плитку, а на Народном проспекте — фрезеруют старый асфальт.
На Светланской они начали укладывать новую плитку, а на Народном проспекте — фрезеруют старый асфальт.
Владивосток, 5 августа, PrimaMedia.
Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 5 августа, проинспектировал ход ремонтных работ на ул. Светланской и Народном проспекте сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«На пешеходной зоне улицы Светланской, которая стала первой точкой инспекции, началась укладка брусчатки. Предварительно специалисты дорожных служб провели работы по переустановке бордюров на бетонную основу — это необходимо было сделать для устойчивости. Прочность бетонной основы не позволит бордюру “съехать” или выпасть со своего места», — говорится в сообщении
Константин Межонов, заслушав информацию о ходе работ, напомнил, что подрядчикам необходимо соблюдать высокие темпы и при этом работы выполнить качественно.
Затем Межонов и специалисты мэрии проверили ход работ на Народном проспекте, где также ведётся комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,5 километра. На днях специалисты завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке, где был проведён демонтаж трамвайных путей. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия для создания продольного и поперечного уклонов автодороги.
«Планируется, что немного позже специалисты приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия из
Напомним, инспекционную проверку качества проводимых работ по Народному проспекту на днях провели представители ФКУ «Дальуправтодор». При помощи специального устройства они определили, что коэффициент уплотнения и качество асфальтобетона здесь соответствует стандартам.