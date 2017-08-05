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15:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Уфы демонтируют рекламные щиты, портящие облик города

В администрации продолжают бороться с назойливыми баннерами.

Источник: администрация Уфы

В Уфе продолжают сносить рекламные щиты, которые не соответствуют нормам безопасности и закрывают красоты города. Так, в одном Советском районе столицы за два месяца демонтировали почти 100 баннеров.

— Большая часть баннеров находится вдоль оживленных дорог — улицы Менделеева, Зорге, проспект Октября. Нам часто поступают жалобы от самих уфимцев, мол, рекламные конструкции портят вид города. Кроме того, многие рекламные баннеры не соответствуют нормам безопасности. При сильных порывах ветра они могут спровоцировать несчастный случай. Просим автолюбителей не оставлять машины под рекламными щитами, — обратились в администрации города.

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