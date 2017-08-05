Красноярский телеведущий стал самым популярным журналистом России

Ведущий красноярского телеканала ТВК Александр Смол возглавил рейтинг самых популярных журналистов России. Данные по индексу цитируемости за июль опубликованы системой «Медиалогия».

Смол обошел таких известных журналистов, как Владимир Соловьев («Россия-1»), Илья Рождественский (ранее — РБК), Алексей Венедиктов («Эхо Москвы») и Илья Варламов (блогер). Также в топ-10 вошли Юлия Латынина («Эхо Москвы»), Маргарита Симоньян (Russia Today), Геннадий Орлов («Матч ТВ»), Андрей Малахов («Первый канал») и Егор Максимов («Дождь»).

Александр Смол прославился после выхода программы «Новое утро» на ТВК. В эфире журналист рассказал зрителям, что депутаты Законодательного собрания повысили себе зарплаты до 200 тысяч рублей. Смол назвал парламентариев «красавцами», отметив, что «куда-то избраться, а потом повысить себе зарплату — это круто», и иронично поаплодировал им.