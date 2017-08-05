Красноярский телеведущий стал самым популярным журналистом России
Александр Смол прославился, высмеяв зарплату депутатов ЗС.
Александр Смол прославился, высмеяв зарплату депутатов ЗС.
Ведущий красноярского телеканала ТВК Александр Смол возглавил рейтинг самых популярных журналистов России. Данные по индексу цитируемости за июль опубликованы системой «Медиалогия».
Смол обошел таких известных журналистов, как Владимир Соловьев («Россия-1»), Илья Рождественский (ранее — РБК), Алексей Венедиктов («Эхо Москвы») и Илья Варламов (блогер). Также в топ-10 вошли Юлия Латынина («Эхо Москвы»), Маргарита Симоньян (Russia Today), Геннадий Орлов («Матч ТВ»), Андрей Малахов («Первый канал») и Егор Максимов («Дождь»).
Александр Смол прославился после выхода программы «Новое утро» на ТВК. В эфире журналист рассказал зрителям, что депутаты Законодательного собрания повысили себе зарплаты до 200 тысяч рублей. Смол назвал парламентариев «красавцами», отметив, что «куда-то избраться, а потом повысить себе зарплату — это круто», и иронично поаплодировал им.
Запись эфира вызвала широкий общественный резонанс. На фоне скандала депутаты ЗС собрали экстренную сессию и отменили свое же решение о повышении зарплат. Эпатажное поведение Смола обсуждала вся страна, а в конце июля стало известно, что он может стать преемником Андрея Малахова в передаче «Пусть говорят».